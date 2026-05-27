Seničić je za Tanjug, komentarišući skok cena avio goriva usled krize na Bliskom istoku, rekao da ukoliko je doplata za avio-gorivo veća od osam odsto, onda bi putnik mogao da odustane od putovanja i da zahteva povraćaj novca.

On je napomenuo da je avio-gorivo stavka koja drastično utiče na cenu avio karata, čak više od 30 odsto na ukupnu cenu avio prevoza.

"Kada sa avio kompanijama ugovaramo prevoz, to se ugovara uglavnom krajem godine za narednu sezonu. Kada dobijemo te cene koje mi pustimo kasnije u prodaju, jedna stavka se u ugovoru se odnosi na promenu cena goriva. Avio kompanije se štite ugovorom da ukoliko dođe do drastične promene cene naviše, onda avio kompanije moraju da naplate razliku u gorivu", objasnio je on.

Kako je naveo, po trenutku zaključivanja ugovora za ovu letnju sezonu cena tone goriva je bila oko 800 dolara, a danas je oko 2.000 dolara.

Seničić je rekao da zakon predviđa da se podigne cena doplate do osam posto, i dodao da je obaveza agencije da minimum 20 dana ranije obaveste putnika o toj promeni.

"Nabavka goriva je jako otežana, nema ga dovoljno u celoj Evropi. Mi ovde nemamo problema sa količinama, ali na cenu ne možemo da utičemo. Ako je poskupljenje do osam odsto vrednosti od ukupnog putovanja onda je putnik u obavezi da plati, ali ukoliko je poskupljenje veće od osam odsto onda putnik ima mogućnost da odustane od putovanja i zahteva povraćaj novca", objasnio je on.

Na pitanje da li se može očekivati dodatni pritisak na Grčku i region s obzirom na to da autobuski aranžmani za sada nemaju doplate, Seničić je rekao da autobuski aranžmani za sada nemaju doplatu za gorivo zato što kod autobusa taj uticaj goriva nije toliko bitan na cenu kao kod aviona.

Prema njegovoj oceni, očekuje se da Grčka i destinacije koje su drumski dostupne ovog leta imaju veće opterećenje putnika nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.