Prijavljivanje u hotel uz pokazivanje pasoša na recepciji uskoro bi moglo da postane stvar prošlosti. Španija je među prvim evropskim zemljama koja uvodi digitalni identitet u hotelsku industriju, otvarajući vrata novom načinu identifikacije gostiju tokom putovanja.



Od proleća 2026. godine svi hoteli u Španiji dužni su da prihvataju aplikaciju MiDNI, zvanično digitalno rešenje koje građanima omogućava da potvrde identitet putem mobilnog telefona.



Umesto predaje fizičkog dokumenta, gost će moći da se prijavi jednostavnim skeniranjem QR koda generisanog u aplikaciji.



Sistem funkcioniše tako što korisnik prilikom dolaska u hotel kreira privremeni QR kod koji recepcioner proverava preko državne platforme. Proces traje svega nekoliko sekundi, a dodatna prednost je što korisnici sami odlučuju koje podatke žele da podele u određenoj situaciji.



Za hotelski sektor ovakva promena znači manje administracije, bržu obradu prijava i efikasniji rad recepcija, posebno tokom turističke sezone kada je broj dolazaka najveći. Istovremeno, tradicionalni dokumenti neće biti ukinuti, pa će pasoši i lične karte ostati dostupna opcija za sve goste koji ne koriste digitalne alate.



Uvođenje MiDNI sistema dolazi u trenutku kada Evropska unija intenzivno radi na razvoju digitalnog identiteta i elektronskih novčanika za građane. Mnogi stručnjaci smatraju da bi španski model mogao da posluži kao primer drugim državama koje žele da modernizuju procese identifikacije u turizmu i drugim sektorima.



Poslednjih godina putovanja su već prošla kroz značajnu digitalnu transformaciju, od elektronskih avionskih karata i onlajn prijava do mobilnih ključeva za hotelske sobe.



Digitalni identitet predstavlja naredni korak u tom procesu i mogao bi da promeni način na koji se putnici prijavljuju u smeštaj širom Evrope.



Iako pasoši još neće potpuno nestati iz upotrebe, sve je izvesnije da će mobilni telefoni postati glavni alat za potvrdu identiteta tokom putovanja, piše tumagazin.rs.



Ako se španski model pokaže uspešnim, hotelska prijava putem QR koda mogla bi uskoro da postane standard i u drugim evropskim zemljama.



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