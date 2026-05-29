Od tada, to zbunjuje mnoge ljude koji su pokušali da rezervišu smeštaj tamo ili da uđu unutra... Zamislite scenario u kojem se satima vozite auto-putem u Australiji i počinjete da se umarate.

Srećom, nailazite na hotel usred ničega, zahvaljujete sudbini što ćete konačno moći da se istegnete i pogledate, ali kada se približite neobičnoj zgradi, shvatite da nešto nije u redu. Hotel je, zapravo, lažan (scenario nije).

Hotel IstLink je zapravo skulptura koja se nalazi na periferiji Melburna, u Australiji, dizajnirana da izgleda kao pravi hotel.

Maket hotela velike veličine, čija je izgradnja koštala 744 hiljade evra, dizajnirao je kanadski umetnik Kalum Morton i predstavio svetu 2007. godine.

Od tada, zbunjuje mnoge ljude koji su pokušali da rezervišu sobu tamo ili da uđu unutra... Veb-sajt EastLink-a i dalje prima upite o cenama soba, raspoloživosti i informacijama o parkingu, a opisujući koncept koji stoji iza dizajna, Morton je želeo da prolaznici vide EastLink kao pravi hotel ili rekvizit koji je "iskočio" iz tematskog parka ili filmskog seta, piše Pun kufer.

Džinovska ludorija, kako Morton kaže, ima samo dekorativnu funkciju.

EastLink je visok 20 metara i napravljen je od čelika, betona i staklenih panela. Kada padne noć, neki od prozora se osvetle, što celu priču čini zanimljivijom.

