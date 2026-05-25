Skoro svaki peti ispitanik je rekao da je već otkazao ili promenio rezervacije letova ili mu je avio-kompanija otkazala letove zbog straha, prema istraživanju koje je naručila kompanija za upravljanje troškovima SAP Concur.

Putnici menjaju planove

Čak 62 odsto ispitanika je reklo da je već prilagodilo svoje planove putovanja zbog potencijalnih poremećaja u snabdevanju gorivom. Oko 46 odsto njih je odlučilo da putuje vozom ili automobilom, 39 odsto rezerviše putovanja unapred, dok 31 odsto odlaže odluke o putovanju.

Nestašica je manja briga za poslovne putnike, jer samo 17 odsto menja svoje planove putovanja zbog potencijalnih poremećaja, a samo šest odsto ispitanika u ovoj kategoriji putnika je otkazalo ili promenilo svoje rezervacije.

Preporuke za putnike i kompanije

Kompanije bi trebalo da se pripreme za moguće poremećaje kako bi mogle brzo da reaguju na otkazivanje letova, upozorava SAP Concur.

Svi putnici sa planovima polazaka u narednim nedeljama trebalo bi da budu fleksibilni, prema rečima menadžera SAP Concur-a Mihaela Šmica, i da razmotre alternative vazdušnom prevozu, kao što su vozovi ili iznajmljeni automobili, i da brzo preusmere rezervacije u slučaju otkazivanja letova.

Reakcije vlade i upozorenja stručnjaka

U aprilu je nemačka ministarka ekonomije Katarina Rajhe najavila mere za slučaj nestašice mlaznog goriva, ističući, međutim, da nema razloga za preterano uznemiravanje javnosti.

"Širenje panike zbog kerozina ne pomaže", rekla je Rajhe, dodajući da količina dostupnog goriva varira od tržišta do tržišta, piše Indeks.hr

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je sredinom aprila da bi se nekoliko evropskih zemalja moglo suočiti sa nestašicom mlaznog goriva već u junu ako se snabdevanje iz regiona Persijskog zaliva ne normalizuje, napominje novinska agencija dpa.

