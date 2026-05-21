Letnja turistička sezona 2026. godine donosi promenu navika evropskih putnika, koji sve češće biraju kraća putovanja unutar svoje zemlje ili na bliže destinacije.



Prema podacima platforme Airbnb, rast cena goriva i avionskog prevoza utiče na to da se putnici okreću bližim i pristupačnijim odmorima.



Najnoviji podaci pokazuju da će oko 25 odsto putnika u zemljama poput Francuske, Nemačke, Švedske, Portugala i Holandije ove godine odabrati odmor u sopstvenoj zemlji.



Oni koji ipak putuju u inostranstvo, sve češće se odlučuju za kraće relacije.



U Švedskoj je, na primer, prosečna udaljenost putovanja smanjena za 26 odsto u odnosu na 2023. godinu i sada iznosi manje od 500 kilometara.



Sve je prisutniji i trend zajedničkog putovanja u većim grupama, pa su rezervacije za četiri i više osoba porasle u Portugalu, Španiji i Švedskoj.



Takođe, sve veću popularnost imaju ruralne destinacije - više od polovine letnjih rezervacija u Nemačkoj i Francuskoj odnosi se na seoske, obalne i planinske regije.



Podaci, zasnovani na rezervacijama iz početka 2025. godine za letnje mesece iste godine u poređenju sa planovima za 2026, pokazuju i koje destinacije trenutno najbrže rastu u popularnosti širom Evrope.



U Italiji je u porastu interesovanje za region Trentino-Južni Tirol, poznat po Dolomitima, planinarskim stazama i brojnim jezerima.



Za britanske putnike posebno je popularno i područje Veneto planina.



U Francuskoj raste interesovanje za Normandiju, posebno među turistima iz Velike Britanije i Holandije.



Region je poznat po slikovitim selima poput Buvron-en-Ož, Blanži-le-Šato i Vule-les-Rose.



Nemački turisti sve češće putuju u ruralne delove Švedske, uključujući gradove poput Vekša, Kalmara, Kristianstada i Jonkpinga.



Na obali Albanije, grad Valona gotovo je udvostručio popularnost u odnosu na 2023. godinu.



Sve veće interesovanje beleži i Madeira, koja je ranije proglašena jednom od najpopularnijih destinacija, piše Euronews.



Posebno je preferiraju turisti iz Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva.



Ukoliko se ovog leta uputite na neku od ovih destinacija, sigurni smo da se nećete pokajati jer vas tamo čekaju prelepa priroda, mirniji odmor bez velikih gužvi i potpuno drugačije iskustvo.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.