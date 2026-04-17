Prema njegovim rečima, naftna kompanija MOL je rekla da "na osnovu informacija od svojih partnera očekuju da će naftovod Družba ponovo početi sa radom sledeće nedelje", prenosi Rojters.

Zbog spora oko naftovoda Družba, bivši mađarski premijer Viktor Orban blokirao je odobravanje kredita EU za Ukrajinu za 2026-2027, od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija.

Protok ruske nafte kroz naftovod Družba do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara, piše Tanjug.

Kijev je saopštio da je Rusija pogodila opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini, dok Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za produženi prekid isporuke.

