Prodaja novih automobila je obično zaglavljena zbog finansiranja, papirologije, transporta ili čekanja na registraciju.

U jednom Fordovom salonu u Kanzasu, razlog je bio mnogo simpatičniji: četiri crvendaća. Potpuno novi Ford F-250 King Ranč iz 2026. nije mogao biti isporučen kupcu nekoliko dana jer je porodica ptica odlučila da napravi gnezdo na jednom od njegovih velikih točkova. Kao rezultat toga, automobil je efikasno legalno pretvoren u zaštićeno stanište.

Sve je počelo sasvim nevino. Zaposleni u salonu Ford Linkoln u Olateu primetio je crvendaća kako gradi gnezdo na vrhu jedne od guma dok se spremao da fotografiše vozila za reklamu. U početku je verovatno izgledalo kao prolazna improvizacija ptice, ali situacija se brzo promenila kada su se u gnezdu pojavila četiri jajeta.

Tada je prodaja morala bukvalno da stane. Prema američkom Zakonu o ugovoru o pticama selicama, mnoge ptice selice, njihova gnezda i jaja su zaštićeni zakonom i ne mogu se jednostavno ukloniti ili uznemiravati.

Drugim rečima, skupi Ford Super Djuti, spreman za isporuku, iznenada je morao da čeka da priroda završi svoj posao. Umesto da traži rupu u pravilima, diler je odlučio da zaštiti celo područje.

Ključevi od pikapa, kao i od obližnjih vozila, uklonjeni su kako niko ne bi slučajno pokrenuo automobil, pomerio ga ili ugrozio gnezdo. U normalnim okolnostima, prodavci žele da što pre dobiju novi i skupi pikap do kupca. Ovde je, međutim, jedan točak postao važniji od plana prodaje. Priča je brzo dobila marketinški šarm, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Zaposleni su dali imena ptićima prema vozilu koje su zauzimali: Lugnut, Osovina, Dizel i Turbo. Svakodnevno su ih posećivali i posmatrali kako se od plavih jaja razvijaju u male pernate putnike spremne za svoj prvi let.

Takva priča je lako mogla da se završi nervozom kupca, pritiskom dilera ili nepromišljenim premeštanjem gnezda. Umesto toga, prema izjavama iz salona, i mušterija i zaposleni su prihvatili čekanje.

