Da li postoji kraj sveta? Možda zvuči kao pitanje bez odgovora, ali jedno mesto u Evropi nudi veoma ubedljivo objašnjenje.

Nalazi se u Portugalu, gde, smešteni na vetrovitim liticama iznad ogromnog plavetnila, osećate se kao da ste stigli do samog kraja.

Ovaj rt se zove Kabo da Roka i predstavlja najzapadniju tačku Portugala. Međutim, to nije samo kraj ove zemlje poznate po bakalaru i fadu, već i najzapadnija tačka cele kontinentalne Evrope.

Mesto gde se završava kopno i počinje more

Kabo da Roka, što u prevodu znači "stenoviti vrh" ili Fosinjo da Rosa, odnosno "crveni nos", je rt visok 144 metra, prirodna lepota koja je izrasla u veoma popularnu turističku destinaciju.

Oduvek je bio predmet fascinacije. Rimljani su ga zvali, na primer, Promontorijum Magnum, a nazivali su ga i Lisabonskom stenom, ali možda je najpoznatiji malo duži opis.

"Mesto gde se završava kopno i počinje more", reči su portugalskog pesnika Luisa de Kamoesa, koje i danas krase ovu najzapadniju tačku starog kontinenta.

Do kraja 14. veka zaista se verovalo da je ovo mesto upravo to: kraj sveta… Kabo da Roka se nalazi relativno blizu Lisabona.

Naime, udaljen je oko 40 kilometara od glavnog grada Portugala, a skoro upola manje, 18 kilometara od intrigantne i pomalo mistične Sintre. Rt je deo Prirodnog parka Sintra-Kaškaiš i deo je masiva Sintra, koji je delovanjem okeana sveden na sadašnji oblik.

Pripada prirodi

To je mesto gde, uprkos određenoj infrastrukturi, divljina i dalje vlada. Na rtu se nalazi svetionik iz 18. veka, kao i kameni obelisk sa koordinatama i poznatim rečima pesnika.

Tu su i turistički informativni centar, prodavnica suvenira i restoran. Ali uprkos tome, Kabo da Roka je i dalje mesto koje prvenstveno pripada prirodi, a ne ljudima. Njegovi čuvari su talasi, ptice i nisko rastinje koje preživljava vetar sa šiljcima soli. Što se tiče svetionika, veruje se da je jedan od prvih namenski izgrađenih svetionika u Portugalu.

Njegova izgradnja je završena 1772. godine, a sadašnji izgled je dobio 1842. godine. Njegova svetlost, 150 metara iznad okeana, može se videti sa udaljenosti od 46 kilometara.

Nemilosrdni vetrovi

Kabo da Roka, takođe poznat po legendarnim zalascima sunca, ima gotovo magičnu privlačnost. To znači da kada ga posetite, nećete biti jedini.

Naime, to je popularna destinacija, pa očekujte organizovane grupe turista. Međutim, stvar je u tome što ove ture ne traju dugo, pa ćete verovatno imati priliku da uhvatite malo mira. On svakako postoji ako se udaljite od glavnog fokusa i krenete, na primer, jednom od lokalnih staza. Međutim, bez obzira na to da li planirate da ostanete duže ili kratko, dobro se obucite.

Kabo da Roka je poznat po svojoj veoma specifičnoj mikroklimi. Tamo je pet do deset stepeni Celzijusa hladnije nego u obližnjoj Sintri.

Razlog je kombinacija koja svakako može uticati na dužinu vašeg boravka na rtu: jaki vetrovi i vlažan vazduh.

"Preovlađujući zapadni vetrovi donose vlažan vazduh sa Atlantika, koji se hladi dok udara u litice i brda. Zbog toga je područje često obavijeno maglom i kišom od septembra do sredine maja, dok vas leti veoma jaki vetrovi i vlažan atlantski vazduh seku pravo kroz vas", navode na veb-sajtu Kaškaiš Portugal.

Držite se podalje od ivice

Na isti način, trebalo bi da budete oprezni i u vezi sa samim liticama, da se držite podalje od njihove ivice i da pratite obeležene staze koje, ako ih pratite, vode ne samo do mira, već i do prelepih plaža u blizini.

Jedna od njih je Praja de Ursa, udaljena jedan kilometar, koja se naziva skrivenim biserom regiona. Posle nje, dalje na sever, dolazi Praja da Adraga, dva kilometra od Kabo da Roka. Na jugu, 800 metara dalje, nalazi se Praja de Asentiz i malo dalje Praja do Lourikal. Nekim od njih se može pristupiti, nekima ne, piše Putni kofer.

Tokom šetnje, pratiće vas hotentotska ruža. To je neautohtona, ali invazivna i veoma otporna biljka na lokalne uslove, koja se proširila u prirodu iz nečije bašte i "preuzela" najzapadniju tačku kopnene Evrope.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

