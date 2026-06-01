Postoje greške u kovanju - nenamerni nedostaci - koji mogu dati značajne slobode kolekcionarima. Jedan takav primer je novčić od jednog evra iz Monaka.

Prema nemačkim medijima, ovom konkretnom novčiću od 1 evra iz Monaka nedostaje ključni detalj kovanja. Tipično, godina kovanja, 2007 i rog izobilja (koji služe kao oznaka kovnice) nalaze se ispod lika princa Alberta II. Međutim, na 2.291 primerku ovog novčića od jednog evra, rog izobilja je odsutan. Svako ko pronađe takav novčić u svom novčaniku može se smatrati srećnikom: kolekcionari su spremni da plate i do 500 evra za ovaj veoma traženi novčić, piše Sanja Čović za magazin Feniks.

Specifične greške mogu povećati vrednost i do 650 evra. Međutim, amaterski kolekcionari ne bi trebalo da imaju previše nade da će zaista pronaći ovu ili onu grešku u kovanju.

Prema Nemačkom udruženju za trgovinu novčićima, prave greške u kovanju retko dospevaju u opticaj.

Sledeće anomalije mogu biti interesantne:

Rotacija matrice: Ako je poleđina novčića okrenuta naopačke, mogao bi vredeti i do 200 evra.

Nepravilna planeta: Ako se, na primer, dizajn od dva evra iskovan na praznom novčiću od jednog evro, vrednost može porasti i do 650 evra. Na novčićima od jednog i dva evra, unutrašnje jezgro, koje je ovalno umesto okruglo, može dostići cenu i do 100 evra.

Oprez u vezi sa onlajn oglasima za evro kovanice

"Tržišne cene u rasponu od pet ili čak šest cifara su potpuno nerealne za greške u kovanju", navodi se na njihovoj zvaničnoj veb stranici.

Poseban oprez se preporučuje u vezi sa onlajn oglasima sa tako preuveličanim cenama, upozoravaju nemački mediji.

"Štaviše, novčići koji pokazuju normalne znake habanja ili samo manje varijacije u kovanju često se prodaju kao vredni novčići sa greškom u kovnici. S obzirom na to da je do danas u Evropi iskovano više od 150 milijardi kovanica evra u opticaju, manja odstupanja su neizbežna“, kaže Bundesbanka.

Stoga su prave greške u kovnici izuzetno retke. Svako ko zaista poseduje novčić od jednog evra iz Monaka koji nema rog izobilja ima razloga za sreću - iako ga to sigurno neće učiniti bogatim. Koji novčići od jednog evra su posebno interesantni kolekcionarima? To uključuje, na primer, novčiće od jednog evra iz Monaka, San Marine i Vatikana, piše Poslovni dnevnik.

Ova specifična područja privlače mnoge kolekcionare jer su novčići iz malih zemalja izdavalaca često dostupni samo u ograničenim količinama i odmah se ističu unutar kolekcije.

