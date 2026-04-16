Neverovatna bolivijska slana polja, poznata kao Salar de Ujuni, najveća su slana ravnica na svetu i prostiru se na impresivnih 10.000 kvadratnih kilometara.

Mrtvo more, koje se naziva i Slano more, More smrti ili Lotovo more, je jezero koje se nalazi na granici Izraela i Jordana i smatra se jednim od najfascinantnijih prirodnih fenomena na svetu.

Razlog za to leži u neverovatnoj činjenici da je njegova voda čak 10 puta slanija od prosečne morske vode.

Ali kad smo već kod slanih čuda prirode, da li ste znali da se u našem komšiluku nalazi jedini grad na svetu koji ima čak tri slana jezera u svom centru?

Iako je Tuzla udaljena stotinama kilometara od mora, njena najpoznatija razglednica danas nema nikakve veze sa planinama ili rekama, već sa "malim morem" koje je sama stvorila.

Naime, u samom srcu grada nalaze se Panonska slana jezera, jedinstveni kompleks koji svakog leta Tuzlu pretvara u pravu kontinentalnu rivijeru.

Na mestu nekadašnjeg Panonskog mora, koje je pre miliona godina prekrivalo ovo područje, danas se ljudi kupaju u vodi bogatoj mineralima i solju, gotovo kao u morskoj.

Šetnice, drvene platforme, kafići i letnja atmosfera zaista stvaraju posebno iskustvo koje malo ko očekuje u unutrašnjosti Balkana, piše Putni kofer.

Sezona kupanja počinje u maju

Sezona kupanja na Panonskim jezerima tradicionalno počinje početkom maja, u zavisnosti od vremenskih uslova i temperature vazduha, što Tuzlu čini jednom od prvih u regionu koja svake godine otvara svoja vrata organizovanim kupalištima.

Reč je o kompleksu veštačkih slanih jezera čija se voda dobija iz prirodnih izvora soli, a njen sastav se redovno kontroliše kako bi se osigurali zdravstveni i bezbednosni standardi za posetioce.

Sa početkom sezone uvodi se puni operativni režim, koji uključuje stalno prisustvo spasilačkih službi, medicinsku podršku i uređene ulaze, kao i proširenu ugostiteljsku i rekreativnu ponudu.

Otvaranje sezone kupanja ima i širi ekonomski značaj jer označava početak glavnog turističkog perioda u Tuzli.

Tokom maja beleži se postepeno povećanje broja posetilaca, dok vrhunac dolazi u letnjim mesecima, kada Panonska jezera postaju jedno od najposećenijih kupališta u Bosni i Hercegovini i važna tačka za jednodnevne izlete iz Hrvatske, Srbije i drugih okolnih zemalja.

Kako Turistička zajednica Tuzle piše na svojoj zvaničnoj veb stranici, Tuzla je "jedini grad u Evropi koji ima slana jezera" i "jedini grad na svetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada".

Kompleks Panonskih jezera čine tri jezera različitih veličina i dubina, kao i Slani vodopadi. Kompleks Panonskih jezera obuhvata Arheološki park neolitsko-sklonišnog naselja i Muzej geoloških izložbi „Panonika“, dečji zabavni park, sportske terene i mnoge druge ugostiteljske, kulturne i zabavne sadržaje.

Do sada je u kompleksu Panonika uživalo više od milion posetilaca.

Tuzla je treći najveći grad u Bosni i Hercegovini i centar istoimene opštine na severoistoku zemlje. Udaljena je samo 130 kilometara od Slavonskog Broda, odnosno granice sa Hrvatskom, i idealna je destinacija za vikend putovanje.

Grad Tuzla se može pohvaliti bogatom istorijom i jedinstvenim geografskim položajem, ali i zanimljivim imenom koje duboko čuva njegovu prošlost i identitet. Naime, ime Tuzla potiče od turske reči za so, što podseća na bogatstvo ovog kraja solju još od vremena starih Rimljana.

