Oglasi za berače već su preplavili društvene mreže i sajtove, dok mnogi računaju da tokom sezone mogu solidno da zarade.



Oni najvredniji berači za mesec dana rada mogu da zarade i više od prosečne plate u Srbiji, zbog čega je potraga za sezoncima već uveliko počela.



"Potrebne 2 žene, devojke ili bračni par, za berbu malina. Stan i hrana obezbeđeni. Plaćanje po dogovoru, dnevnica od 5.000 pa naviše do 6.000, a može i preko, zavisi koliko ko bere ili po kilogramu. Bere se u okolini Guče", navodi se u opisu jednog oglasa sa Fejsbuka.



Proizvođači ističu da je iz godine u godinu sve teže pronaći radnike, zbog čega su prinuđeni da povećavaju dnevnice i nude bolje uslove kako bi obezbedili dovoljno berača tokom sezone, piše 24sedam.



Pojedini korisnici koji su komentarisali ovaj oglas poručili su da za taj novac neće da rade.



"Za te pare beri sam", navodi se u jednom od komentara.



"Pa ko će da se muči za te pare", nizali su se komentari...



Pojedini malinari vrše porodično berbu bez radnika, a oni koji su primorani da plate radnu snagu iako nude dobru zaradu i dalje imaju problem s manjkom radnika.



