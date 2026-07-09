Time bi njena vrednost bila procenjena na oko 130 milijardi dolara (oko 110,5 milijardi evra), preneo je CNBC.



Prema navodima medija, investiciona kompanija Coatue Management predvodiće rundu ulaganja sa oko četiri milijarde dolara (oko 3,4 milijarde evra), dok Bezos planira da uloži dodatne dve milijarde dolara (oko 1,7 milijardi evra) sopstvenih sredstava.



Blue Origin je osnovan 2000. godine i do sada je gotovo u potpunosti finansiran novcem svog osnivača, što ovu rundu čini prvim značajnijim otvaranjem kompanije prema spoljnim investitorima.



Prikupljena sredstva biće iskorišćena za ubrzanje razvoja rakete New Glenn, širenje lansirne infrastrukture i jačanje konkurentske pozicije kompanije na tržištu svemirskih usluga,



gde i dalje zaostaje za kompanijom Spejseks.

Kompanija je u maju pretrpela zastoj nakon eksplozije rakete New Glenn tokom testiranja na lansirnoj rampi, ali rukovodstvo očekuje nastavak letova do kraja ove godine.



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