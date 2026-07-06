Nakon što je u novembru prošle godine ugašena, nekadašnja fabrika papira u Belišću prodaje se za 19 miliona evra. Prostor bivše fabrike prodaje kompanija DS Smith koja je belišćansku fabriku preuzela 2015. godine.

Iz DS Smitha umiruju javnost i navode da njihova fabrika ambalaže u Belišću i dalje nastavlja sa radom, štaviše, u nju je u toku ulaganje od 15 miliona evra.

Međutim, pažnju javnosti privukao je oglas objavljen na internet oglašivaču Njuškalo u kojem je oglašena prodaja velikog industrijskog kompleksa površine 255.000 kvadratnih metara.

Reč je o celovitoj industrijskoj lokaciji sa postojećim objektima, razvijenom infrastrukturom i svim potrebnim priključcima, što budućem investitoru otvara mogućnost brze prenamene prostora i pokretanja nove proizvodnje, prenosi Večernji list.

Kompleks se nalazi u industrijskoj zoni u Belišću, na lokaciji koja je decenijama bila sinonim za papirnu industriju i privredni razvoj grada.

Oglas je objavljen posredstvom kompanije CBRE, jedne od najvećih svetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije. U prodaju je uključeno 13.725 kvadratnih metara zatvorenog prostora, uključujući radionice, proizvodne hale i objekat za pripremu sirovina.

U oglasu piše da će industrijska oprema biti uklonjena pre prodaje, čime će novi vlasnik imati mogućnost prilagođavanja prostora sopstvenim potrebama.

Lokacija raspolaže i razvijenom infrastrukturom visokog kapaciteta, što značajno smanjuje vreme i troškove eventualne prenamene ili pokretanja proizvodnje, piše B92.

Između ostalog, ističu se snažni energetski i gasni kapaciteti, zbog čega je prostor pogodan i za energetski zahtevne projekte poput industrijske proizvodnje ili data centara.

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