Putin priznao problem sa gorivom - Rusija uvodi zabranu izvoza i najavljuje hitne mere

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je danas sastanak sa članovima vlade, na kojem je glavna tema bila situacija na domaćem tržištu goriva. Tom prilikom poručio je da su poteškoće sa snabdevanjem privremene, ali je zatražio hitne mere kako građani ne bi osetili posledice.

Putin je ocenio da ruski energetski sistem ostaje jedan od najstabilnijih na svetu uprkos, kako je naveo, pokušajima protivnika da nanesu štetu ruskoj ekonomiji.

Putin traži hitno rešavanje problema

Predsednik Rusije posebno je ukazao na potrebu da se što pre stabilizuje snabdevanje gorivom na Krimu i u južnim delovima zemlje.

"Mere podrške ljudima koji tamo žive i onima koji su došli na odmor moraju biti sprovedene sada, a ne nekada kasnije. Ove odluke treba doneti što je pre moguće", rekao je Putin tokom sastanka održanog putem video-konferencije.

Dodao je da građani ne bi trebalo da trpe dodatno opterećenje zbog trenutne situacije i naglasio da je važno da dovoljne količine goriva dobijaju i nezavisne benzinske stanice.

Rusija uvodi zabranu izvoza dizela

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da se stanje na tržištu delimično stabilizovalo, ali da je i dalje složeno zbog povećane potražnje, koja je porasla za oko trećinu.

On je potvrdio da će Rusija ovog meseca početi da uvozi gorivo iz drugih zemalja, dok je istovremeno uvedena potpuna zabrana izvoza dizel goriva.

"To će omogućiti povećanje isporuka na domaće tržište", rekao je Novak.

Prema njegovim rečima, vlada je sa kompanijom Ruske železnice dogovorila i mogućnost popusta na železničke tarife kako bi uvoz goriva bio isplativiji.

Putin traži redovne izveštaje

Predsednik Rusije naložio je Aleksandru Novaku i premijeru Mihailu Mišustinu da ga redovno obaveštavaju o stanju na tržištu goriva.

Putin smatra da su problemi sa snabdevanjem, između ostalog, posledica pokušaja da se poremeti sezona godišnjih odmora i stvori, kako je rekao, "nervozna atmosfera" u ruskom društvu.

Podsetimo, ruska vlada je još u aprilu uvela embargo na izvoz benzina, koji važi do kraja jula, dok je od 1. juna do 30. novembra 2026. godine na snazi i privremena zabrana izvoza mlaznog goriva.

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