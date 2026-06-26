Iako vlasnik može slobodno da raspolaže svojom imovinom, zakon u određenim situacijama daje prvenstvo drugim licima, pa nepoštovanje procedure može dovesti čak i do poništavanja kupoprodajnog ugovora.

Reč je o pravu preče kupovine, koje štiti suvlasnike i, u određenim slučajevima, vlasnike susednih parcela.

Kada prvo morate da ponudite nekretninu suvlasnicima

Ako želite da prodate svoj suvlasnički deo kuće, stana ili druge nepokretnosti, zakon propisuje da ga najpre morate ponuditi ostalim suvlasnicima.

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Ukoliko ih ima više, prednost ima onaj koji već poseduje najveći suvlasnički udeo. Ako svi imaju jednake delove, prodavac može sam da odluči kome će prodati svoj deo.

Tek ako niko od njih ne prihvati ponudu u zakonskom roku, nekretnina može biti prodata trećem licu.

Posebna pravila važe za njive i poljoprivredno zemljište

Kod prodaje poljoprivrednog zemljišta pravo preče kupovine imaju i vlasnici susednih parcela.

Prednost ima komšija čija se parcela najduže graniči sa zemljištem koje se prodaje. Ako više suseda ispunjava isti uslov, prvenstvo dobija vlasnik veće parcele.

Cilj ovakvog rešenja jeste ukrupnjavanje poljoprivrednih poseda i efikasnija obrada zemljišta.

Procedura mora biti ispoštovana

Ponuda se ne može dati usmeno.

Prodavac je dužan da suvlasnicima ili licima koja imaju pravo preče kupovine pošalje preporučeno pismo u kojem će navesti cenu i sve uslove prodaje.

Od prijema ponude imaju 15 dana da odgovore, takođe preporučenom poštom.

Ako odgovor ne stigne u tom roku, smatra se da je ponuda odbijena i prodavac može zaključiti ugovor sa trećim licem.

Međutim, postoji jedno veoma važno ograničenje – nekretnina se ne sme prodati po nižoj ceni ili pod povoljnijim uslovima od onih koji su prethodno ponuđeni licima sa pravom preče kupovine.

Ako prodaja ne bude realizovana u roku od godinu dana, ceo postupak mora da se ponovi.

Kada sud može da poništi kupoprodajni ugovor

Ako je prodavac zaobišao suvlasnika ili komšiju koji ima pravo preče kupovine ili je nekretninu prodao pod povoljnijim uslovima trećem licu, oštećena strana može pokrenuti sudski postupak.

Tužba se podnosi u roku od 30 dana od saznanja za prodaju, a najkasnije u roku od dve godine od zaključenja ugovora.

Prilikom podnošenja tužbe potrebno je uplatiti iznos tržišne vrednosti nekretnine na račun suda, čime se dokazuje ozbiljna namera za kupovinu, piše Biznis Kurir.

Pravo preče kupovine može da važi i za druge stvari

Ovo pravo nije rezervisano samo za nekretnine.

Može se ugovoriti i prilikom prodaje automobila, umetničkih dela, mašina i drugih pokretnih stvari.

U tom slučaju kupac se ugovorom obavezuje da će, ukoliko jednog dana odluči da proda stvar, prvo ponuditi prethodnom vlasniku da je otkupi.

Takvo pravo može da traje najduže pet godina i ne može se prenositi na druga lica niti nasleđivati.

Pravo preče kupovine postoji kako bi se zaštitili suvlasnici i određene kategorije vlasnika zemljišta, ali i kako bi se sprečili sporovi nakon prodaje. Zbog toga je pre prodaje dela kuće, stana ili njive važno proveriti da li postoji zakonska obaveza da se nekretnina prvo ponudi licima koja imaju pravo prvenstva kupovine.

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