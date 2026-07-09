Zamislite da vam je let kasnio nekoliko sati, a nakon uložene žalbe, nedeljama ste čekali refundaciju ako ste je uopšte i dobili.



To će se ubrzo promeniti zahvaljujući izmenama pravila o pravima putnika koje su usvojili poslanici Evropskog parlamenta.



Kako se navodi, putovanja će ubuduće biti lagodnija, a prava putnika su prioritet.



Postupak za refundacije će biti efikasniji i jednostavniji, cene avionskih karata će uključivati ručni prtljag, a roditelji ili pratioci dece će moći da sede pored njih u avionu što do sada nije uvek bio slučaj.



Poslanici Evropskog parlamenta su potvrdili izmene pravila o pravima putnika u avio-saobraćaju sa 646 glasova za, 12 protiv i tri uzdržana. Pravila, koja su na snazi od 2004. godine, imaju za cilj da obezbede adekvatnu zaštitu putnika u nepredviđenim situacijama tokom putovanja, kao što su uskraćivanje ukrcavanja i kašnjenja ili otkazivanja letova.

Odšteta za propuštene ili odložene letove

Kako se navodi, poslanici su uspeli da odbrane osnovno pravo putnika na povraćaj novca ili preusmeravanje u slučaju otkazivanja leta.



Ukoliko let kasni više od tri sata, ako je otkazan manje od 14 dana unapred ili ako im je uskraćeno ukrcavanje, putnici će i dalje imati pravo na odštetu.



Iznosi odštete ostaju isti i zavise od dužine leta: 250 evra za putovanja do 1.500 km, 400 evra za putovanja unutar EU duža od 1.500 km i druga putovanja između 1.500 i 3.500 km, i 600 evra za sva duža putovanja.



Avio-prevoznici će imati mogućnost da smanje odštetu za 50% za najduže letove ako putnicima ponude preusmeravanje do konačne destinacije ili ako kašnjenje pri dolasku ne traje duže od četiri sata.



Avio-kompanije će moći da izbegnu plaćanje odštete ako je kašnjenje ili otkazivanje uzrokovano događajima van njihove kontrole, a pod tim se podrazumevaju prirodne katastrofe, rat, vanredni vremenski uslovi, nedisciplinovani putnici ili štrajkovi na aerodromima, u službama kontrole letenja ili zemaljskog osoblja.



U svim slučajevima, avio-prevoznici će i dalje imati obavezu da se pobrinu za putnike koji su zadržani na putu, uključujući obezbeđivanje osveženja na svaka dva sata čekanja, obroka nakon tri sata, kao i, po potrebi, smeštaja tokom noći (do tri noćenja ako je poremećaj van kontrole avio-kompanije).

Lakši povraćaj novca

Poslanici su insistirali da povraćaj novca bude brži i jednostavniji. Putnici koji izaberu povraćaj novca umesto preusmeravanja dobiće ga automatski, dok će drugi dobiti jasna uputstva kako da podnesu zahtev za odštetu u roku od četiri dana od završetka putovanja.



U tom slučaju, putnici ne moraju da imaju korisnički nalog ili posebnu aplikaciju da bi dobili ove informacije.



Putnici u vazdušnom saobraćaju imaće devet meseci da podnesu zahtev za odštetu, dok će avio-kompanije imati 30 dana da isplate odštetu ili se pozovu na vanredne okolnosti, objasne zašto odšteta neće biti isplaćena i upute putnike na dalji postupak.

Koja još prava imaju putnici?

Pominju se i neke novine, pa će putnici moći da iskoriste povratni let iz povratne karte čak i ako nisu iskoristili prvi let, bez dodatnih troškova.



Nova pravila uključuju i pravo da se u avion unese, bez dodatne naknade, jedan lični predmet, poput male torbe ili ranca. Kako bi se poboljšala transparentnost cena, poslanici su insistirali da avio-kompanije, posrednici i platforme za pretragu uvek prikazuju cenu karte koja uključuje ručni prtljag već na početku rezervacije, piše mondo.



Avio-kompanije mogu da ponude jeftinije karte za putnike koji odluče da putuju bez ručnog prtljaga.



Putnicima se više neće naplaćivati dodatne naknade za ispravku grešaka u pisanju imena niti za štampanu verziju bording karte ako su se već prijavili na let.



Moći da se dobiju digitalne bording karte prilikom prijave, bez dodatnih zahteva ili obaveze da se otvara korisnički nalog ili posebna aplikacija.



Takođe, putnicima se ne sme uskratiti ukrcavanje ako koriste sopstvenu odštampanu verziju digitalno izdate karte.

Porodice se ne smeju razdvajati prilikom sedenja

Putnici sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću imaju pravo na odštetu, preusmeravanje i pomoć avio-kompanija ako propuste let zato što im aerodrom nije omogućio da se na vreme ukrcaju.



Porodice sa decom takođe ne smeju biti razdvojene prilikom sedenja, što se odnosi na roditelje ili pratioce dece mlađe od 14 godina.



Isto pravo važi i za putnike sa invaliditetom, smanjenom pokretljivošću i trudnice.



Nakon što Parlament odobri privremeni dogovor, potrebno je da ga potvrdi i Savet do početka avgusta 2026. godine.



Ažurirana pravila stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. Od tog trenutka države članice i kompanije imaće godinu dana da se pripreme za njihovu primenu.



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