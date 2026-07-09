Referentna nafta Brent trgovala se po ceni od oko 80 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI dostigla približno 75,6 dolara po barelu, prenosi Trading Economics.

Trampova izjava uzdrmala tržište

Rast cena usledio je nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan, uz upozorenje da bi mogli da uslede novi vojni udari i dodatne sankcije.

Dodatnu zabrinutost izazvala je odluka Vašingtona da ukine izuzeće koje je Iranu omogućavalo izvoz sirove nafte, kao i novi napadi na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte.

Raste strah od poremećaja u snabdevanju

Istovremeno, Teheran je saopštio da je gađao 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da je reč o odgovoru na američko kršenje primirja.

Analitičari ocenjuju da bi nastavak sukoba mogao ozbiljno da ugrozi globalno snabdevanje naftom, jer bi brodarske kompanije i proizvođači iz regiona mogli da izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Promena očekivanja na tržištu

Najnoviji razvoj događaja predstavlja zaokret u odnosu na ranija očekivanja da će na tržištu doći do viška ponude, nakon što je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK+) povećala proizvodne kvote, a vodeći proizvođači sa Bliskog istoka počeli da povećavaju proizvodnju.

Uprkos tome, nova geopolitička neizvesnost ponovo je pogurala cene nafte naviše i povećala zabrinutost investitora.

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