On je poručio da sredstva neće biti obezbeđena novim zaduživanjem, već da Srbija ima dovoljno novca za realizaciju ove mere.

Ministar finansija odbacio je tvrdnje da će nova pomoć građanima biti finansirana kroz novo zaduživanje države.

Mali: "Neće biti zaduživanja"

Mali je istakao da je srpska ekonomija stabilna i da država raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima.

"Neće biti zaduživanja."

Dodao je da Srbija danas na računu ima više od pet milijardi evra, uz istorijski visok nivo javnih investicija koje premašuju sedam odsto bruto domaćeg proizvoda.

"Uz visok stepen izloženosti spoljnim ekonomskim rizicima i uz proces sprovođenja ekonomskih reformi koji je uvek, za svaku zemlju, bolan i težak put. U Nikezićevim snovima, pak, nema dovoljno sredstava na državnom računu, finansije se pogoršavaju, a svaki uspeh je, gle čuda – predizborni trik. Pa, građani Srbije ne bi imali baš ništa protiv, siguran sam, da ste se istim 'trikovima' poslužili i vi", poručio je Mali.

On je potom dodao:

"Ne bismo morali onda da čekamo ni da se nezaposlenost spusti na manje od devet odsto, sa 25,9 odsto za vreme njihove vlasti kada je svaki četvrti građanin Srbije bio bez posla. Ne bismo morali da čekamo na strane direktne investicije."

Ministar je naglasio da Srbija danas beleži snažne ekonomske pokazatelje.

"Srbija je danas zemlja koja stremi proseku plata od 1.400 evra, zemlja koja će sledeće godine biti domaćin najvećeg svetskog događaja ikada u našoj istoriji. Zemlja koja misli o kvalitetu života penzionera, a ne samo o brojnom stanju, zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom. Srbija je u top pet najbrže rastućih zemalja u Evropi. Srbiji je dobro kada nismo u istom snu", napisao je Mali.

Vučić najavio novu pomoć za punoletne građane

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je najavio da država priprema novi paket pomoći za sve punoletne građane Srbije.

Iako nije želeo da otkriva sve detalje, rekao je da očekuje da će građani biti zadovoljni.

"Biće u septembru, ali gledaćemo da bude i ranije. Da bude sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane."

Predsednik je dodao da se razmatraju različiti modeli finansiranja.

"Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo, moramo da razmišljamo o našim ljudima."

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