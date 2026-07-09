Istragu o mogućem kršenju američkih antimonopolskih propisa predvodi državni tužilac Kalifornije Rob Bonta, čija kancelarija za sada nije želela da komentariše navode.



Planirano spajanje dva od četiri najveća holivudska studija izazvalo je kritike dela filmske industrije, saznaje Rojters.



Glumci, scenaristi i drugi radnici u Holivudu upozoravaju na mogući gubitak radnih mesta, a vlasnici bioskopa strahuju da bi udruživanje kompanija moglo da dovede do manjeg broja filmova, slabijeg izbora za publiku i smanjenja konkurencije, piše Tanjug.



"Vorner Bros Diskaveri", kompanija koja stoji iza filmskih franšiza poput "Harija Potera" i "Supermena", trebalo bi da se spoji sa "Paramaunt Pikčersom" u jednom od najvećih poslova u industriji zabave.



Izvršni direktor "Paramaunta" Dejvid Elison pokušao je da umiri zabrinutosti vlasnika bioskopa, navodeći da bi objedinjeni studiji godišnje objavljivali oko 30 filmova.



Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi eventualno odlaganje sporazuma zbog sudskog procesa moglo da poveća troškove za "Paramaunt", koji bi nakon zaključenja transakcije trebalo da preuzme oko 80 milijardi dolara duga.



Kompanija se obavezala i na isplatu naknade akcionarima "Vorner Bros Diskaverija" ukoliko posao ne bude završen do oktobra, što bi iznosilo oko 650 miliona dolara u gotovini svakog kvartala.



Rojters je ranije preneo da Kalifornija, Njujork i druge savezne države pripremaju pravni postupak, u okviru šireg nastojanja državnih vlasti da pojačaju kontrolu velikih spajanja i preuzimanja nakon ublažavanja pristupa saveznih regulatora.



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