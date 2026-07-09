Reč je o novoj elektronskoj formi novca koju bi izdavala Evropska centralna banka (ECB), a koja bi građanima omogućila digitalna plaćanja uz strogu zaštitu privatnosti i besplatne osnovne platne usluge.

Za početak međuinstitucionalnih pregovora glasalo je 416 poslanika, protiv je bilo 169, dok su 22 bila uzdržana.

Šta je digitalni evro?

Digitalni evro predstavljao bi elektronski oblik novca koji izdaje Evropska centralna banka. Mogao bi da se koristi za plaćanja putem interneta, ali i van mreže (offline), direktno između uređaja, slično kao kada se danas koristi gotovina.

Prema predlogu, digitalni evro ne bi zamenio gotov novac, već bi bio njegova dopuna.

Šta se menja za građane?

Predlog Evropskog parlamenta predviđa:

besplatne osnovne usluge korišćenja digitalnog evra,

visok nivo zaštite privatnosti korisnika,

ograničenje iznosa digitalnih evra koje građani mogu da drže radi očuvanja finansijske stabilnosti,

mogućnost plaćanja i bez internet veze,

obavezu da većina trgovaca prihvata digitalni evro.

Poslanici su posebno naglasili da Evropska centralna banka ne bi imala pristup podacima na osnovu kojih bi mogla da identifikuje korisnike.

Šta će biti sa gotovinom?

Jedna od ključnih poruka Evropskog parlamenta jeste da gotovina ostaje zakonsko sredstvo plaćanja.

Poslanici insistiraju da trgovci i dalje ne mogu da odbijaju gotovinsko plaćanje, dok države članice moraju redovno da prate dostupnost gotovine, posebno za starije građane, osobe sa nižim primanjima i one koji nemaju pristup bankarskim uslugama.

Kada bi digitalni evro mogao da zaživi?

Pre nego što digitalni evro postane dostupan građanima, Evropska centralna banka treba da završi tehnička pravila, razvije potrebnu infrastrukturu i sprovede pilot-projekte.

Prema sadašnjim planovima:

pilot-program trebalo bi da počne 2027. godine,

digitalni evro mogao bi da bude dostupan građanima od 2029. godine,

nakon usvajanja propisa predviđen je najmanje dvogodišnji period prilagođavanja za banke i pružaoce platnih usluga.

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