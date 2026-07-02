Polovni hibridi imaju veoma dobru sliku na tržištu. Mnogi kupci ih vide kao pametniji izbor od klasičnih benzinskih i dizel motora, jer troše manje, često dolaze iz mirnije gradske upotrebe i na papiru imaju motor koji ne radi stalno.

Logika zvuči ubedljivo: ako automobil radi na struju deo vremena, benzinski motor bi trebalo da bude manje opterećen i samim tim duže traje.

U praksi je slika složenija, posebno kod automobila koji su već prešli mnogo kilometara i ulaze u ruke drugog ili trećeg vlasnika.

Baterija je prva stvar koje se kupci plaše, ali kod mnogih hibrida upravo se to može relativno dobro proveriti.

Dijagnostika pokazuje stanje napunjenosti, odstupanja između ćelija, sistemske greške i opšte zdravlje visokonaponskog kola. Kod proverenih modela, posebno onih sa redovnom istorijom servisiranja, hibridna baterija često nije najveći problem.

Benzinski motor predstavlja mnogo podmukliji rizik, jer njegovo stvarno stanje zavisi ne samo od pređene kilometraže, već i od stila vožnje, intervala servisiranja i kvaliteta ulja koje je korišćeno godinama.

Hibridni pogonski sklop radi drugačije od konvencionalnog motora. U gradskoj vožnji, motor se stalno pali i gasi, ponekad i desetine puta tokom kratke rute.

Svako paljenje se dešava u trenutku kada ulje još uvek mora brzo da stigne do svih opterećenih delova, a motor često nema dovoljno vremena da dostigne stabilnu radnu temperaturu.

Ako se zatim iznenada zatraži da se snažnije ubrza, napuni baterija ili vozi većom brzinom, opterećenje dolazi veoma brzo, često nakon perioda hladnog ili delimično zagrejanog rada. To ne znači da su hibridi loši ili da su njihovi motori kratkotrajni.

Naprotiv, mnogi su se pokazali izuzetno izdržljivim. Međutim, oni zahtevaju servisnu disciplinu i ulje ispravne specifikacije. Ulja niskog viskoziteta, kao što je 0W-20, često se propisuju za moderne hibride, jer se brže distribuiraju nakon hladnog starta, smanjuju unutrašnji otpor i bolje su prilagođena čestim ciklusima start-stop. Ali sama oznaka viskoziteta nije dovoljna.

Važni su i standardi proizvođača, kvalitet aditiva, otpornost na oksidaciju i sposobnost ulja da održi zaštitni film u promenljivim uslovima rada.

Kod polovnog hibrida, stoga nije dovoljno samo pitati "da li je baterija dobra". Trebalo bi da proverite koliko često su menjani ulje i filteri, da li su intervali bili fabrički ili skraćeni, da li je automobil vožen uglavnom kratkim gradskim rutama i da li postoji uredna servisna evidencija.

Hibrid koji je veći deo svog života proveo u taksiju, dostavnom vozilu ili isključivo na kratkim rutama može imati mnogo zahtevniji vek trajanja nego što kilometraža sugeriše. S druge strane, pravilno održavan hibrid sa većom kilometražom može biti bezbednija kupovina od modela sa manje kilometara, ali bez jasne istorije održavanja.

Posebnu pažnju treba obratiti na plug-in hibride. Kod ovih, motor se može desiti da se dugo ne upali, posebno ako se automobil redovno puni i vozi na struju. Ovo zvuči idealno, ali to takođe znači da benzin može da stari u rezervoaru, motor može dugo da radi vrlo malo, a zatim iznenada da se upali na autoputu pod većim opterećenjem.

Takav režim dodatno naglašava važnost kvalitetnog ulja i redovne izmene, bez obzira na to da li je automobil subjektivno "malo vozen na benzin".

Pre kupovine polovnog hibrida, najbolji pristup je kombinovanje hibridne dijagnostike i klasičnog mehaničkog pregleda. Trebalo bi da proverite stanje baterije, invertora i elektromotora, ali i da oslušnete hladan start benzinskog motora, proverite curenje, potrošnju ulja, stanje sistema za hlađenje i eventualne kvarove.

Tokom probne vožnje važno je obratiti pažnju na glatkoću prelaska između električnog i benzinskog pogona, neobične vibracije, trzaje i zvukove prilikom pokretanja motora.

Polovni hibrid može biti veoma dobra kupovina, ali ga ne treba posmatrati samo kroz bateriju. Benzinski motor u hibridu često radi manje sati nego u klasičnom automobilu, ali radi pod specifičnijim uslovima.

Ako se redovno održava i koristi ulje odgovarajuće specifikacije, takav pogon može trajati veoma dugo. Ako se servisi preskaču, intervali se produžavaju, a ulje se bira samo po ceni, sam motor može postati najveći i najskuplji problem nakon kupovine.

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