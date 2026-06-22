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Koliko košta ugradnja solarnih panela u Srbiji? Računica pokazuje kada počinje prava ušteda

Sve više građana u Srbiji razmišlja o ugradnji solarnih panela, pre svega zbog rasta računa za struju i državnih subvencija koje pokrivaju deo troškova. 

Autor:  Nina Stojanović
22.06.2026.09:21
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Koliko košta ugradnja solarnih panela u Srbiji? Računica pokazuje kada počinje prava ušteda
Foto: Shutterstock / anatoliy_gleb
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Ipak, mnoge zanima koliko zapravo košta solarna elektrana za porodičnu kuću i kada se takva investicija isplati.

Koliko košta ugradnja solarnih panela?

Prema procenama stručnjaka iz oblasti solarne energetike, cena sistema snage oko 5 kW, koji zadovoljava potrebe prosečnog domaćinstva, kreće se od 4.500 do 8.000 evra.

U cenu su uglavnom uključeni solarni paneli, inverter, nosači, projektovanje, montaža i priključenje na elektrodistributivnu mrežu.

Šta je potrebno za ugradnju?

Da bi domaćinstvo moglo da postavi solarnu elektranu, objekat mora biti legalizovan, krov dovoljno osunčan, a elektroinstalacije ispravne. Potrebno je izraditi projekat i pribaviti saglasnosti distributera električne energije.

Po završetku radova vlasnik može da dobije status kupca-proizvođača, odnosno prozumera, što omogućava predaju viška proizvedene struje u mrežu i njeno kasnije korišćenje.

Koliko traje postavljanje?

Montaža solarne elektrane na porodičnoj kući obično traje od jednog do nekoliko dana. Postavlja se noseća konstrukcija, paneli, inverter i prateća oprema, nakon čega se sistem povezuje sa kućnom instalacijom i mrežom, piše Kamatica. 

Subvencije pokrivaju i do 50 odsto troškova

Država i lokalne samouprave već nekoliko godina sprovode konkurse za subvencionisanje solarnih panela. U većini slučajeva moguće je ostvariti povraćaj do 50 odsto investicije, dok maksimalni iznos subvencije dostiže oko 420.000 dinara po domaćinstvu.

Kolika je godišnja ušteda?

Prema procenama stručnjaka, domaćinstvo sa elektranom snage od četiri do šest kilovata može godišnje da uštedi između 80.000 i 100.000 dinara.

U takvim uslovima investicija se najčešće isplati za šest do devet godina, dok je radni vek solarnih panela između 25 i 30 godina.

Zbog toga se solarni paneli danas smatraju jednom od najisplativijih dugoročnih investicija za vlasnike kuća, posebno uz dostupne subvencije i mogućnost statusa kupca-proizvođača.

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