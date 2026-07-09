Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom. Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dete ne bude pravilno obezbeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Nosiljka za bebe (marama za nošenje beba)
Naziv: BD30 - Echarpe pour bébé
Broj serije (Batch number): b202401253
Tip / Broj modela: BD30
Opis proizvoda: Nosiljka za bebe napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom.
Zemlja porekla: NR Kina
Vrsta rizika: Povrede
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