Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom. Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dete ne bude pravilno obezbeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Nosiljka za bebe (marama za nošenje beba)

Naziv: BD30 - Echarpe pour bébé

Broj serije (Batch number): b202401253



Tip / Broj modela: BD30



Opis proizvoda: Nosiljka za bebe napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom.



Zemlja porekla: NR Kina



Vrsta rizika: Povrede



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