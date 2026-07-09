Prema novim pravilima, putnici mogu zadržati pravo na nadoknadu u rasponu od 250 do 600 evra, u zavisnosti od dužine leta, ako im let kasni najmanje tri sata ili je otkazan.

Prema novim pravilima, putnici će dobiti 300 evra za kašnjenja od tri do četiri sata za sve letove duže od 3.500 kilometara, a za kašnjenja duža od četiri sata ili za otkazivanje letova, iznos se povećava na 600 evra, piše magazin Feniks.

U slučajevima kašnjenja letova, putnici će imati pravo na osveženje svaka dva sata čekanja, pravo na obrok posle tri sata i svakih pet sati nakon toga, pristup internetu i pravo na dva besplatna telefonska poziva.

U slučaju da moraju da ostanu jednu ili više noći, biće im potrebno obezbediti besplatan hotelski smeštaj i besplatan prevoz od aerodroma do smeštaja i nazad. Avio-kompanije stoga smišljaju nove načine da od putnika izvuku što više novca.

Nakon što su dodatne naknade za izbor sedišta, prtljag i druge pogodnosti postale uobičajene među niskotarifnim prevoznicima, sličan trend sada dobija na zamahu unutar Lufthanza grupe. Od 1. jula, putnici na letovima na dugim relacijama moraće da računaju na još jedan mogući trošak: promenu automatski dodeljenog sedišta tokom onlajn prijave.

Besplatno sedište

Nova pravila se primenjuju na većinu putnika koji putuju u ekonomskoj i premijum ekonomskoj klasi na letovima na dugim relacijama koje obavljaju Lufthanza, Svis, Austrijan erlajns, Brisel erlajns i Diskaver erlajns.

Prema novoj politici, putnici kojima je automatski dodeljeno sedište tokom onlajn prijave više neće moći da ga besplatno promene u drugo sedište u većini tarifa. Sada će se naplaćivati dodatna naknada za promenu sedišta tokom prijave.

Do sada je ova opcija uglavnom bila dostupna samo putnicima koji su kupili najjeftiniju tarifu za ekonomsku laganu klasu, dok su ostali putnici u ekonomskoj i premijum ekonomskoj klasi mogli da promene svoje sedište bez dodatnih troškova.

Međutim, nova pravila imaju nekoliko izuzetaka. Putnici koji su unapred rezervisali i platili određeno sedište neće plaćati dodatnu naknadu, jer će i dalje moći da ga besplatno promene u okviru iste kategorije sedišta. Članovi programa lojalnosti HON Circle i Senator, kao i putnici koji putuju sa kartama Economy Flex ili Premium Economy Flex, su izuzeti.

Nova naknada

Lufthanza kaže da će, kad god je to moguće, porodice sa decom i putnici koji putuju zajedno nastaviti da dobijaju sedišta jedno pored drugog. Nova naknada je deo šire promene tarifne politike koju Lufthanza sprovodi poslednjih meseci. Ranije je kompanija predstavila novu Economy Basic tarifu za evropske letove, u kojoj se dodatna naknada naplaćuje i za unošenje kabinskog prtljaga.

Pored toga, prevoznik je nedavno pooštrio pravila za otkazivanje skupljih Flex karata, ali nakon kritika korisnika, neke od ovih promena na određenim linijama su naknadno ublažene.

Lufthanza tako sve više preuzima poslovni model karakterističan za niskotarifne avio-kompanije poput Ryanair-a i easyJet-a. Takvi prevoznici godinama privlače putnike nižim početnim cenama karata, dok se veliki broj dodatnih usluga naplaćuje posebno.

Iz tog razloga, stručnjaci savetuju putnicima da pažljivo provere šta određena cena uključuje pre kupovine avionske karte, kako bi izbegli neočekivane troškove pre ili tokom putovanja.

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