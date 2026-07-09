Reč je o Velikom zelenom zidu, inicijativi koja se proteže od Atlantskog okeana u Senegalu do Džibutija na obali Crvenog mora, preko pojasa Sahela dugog 8.000 kilometara.



Iako naziv sugeriše neprekidan pojas drveća, projekat je mnogo složeniji. Njegov cilj nije samo sadnja miliona stabala, već i obnavljanje degradiranog zemljišta, zaustavljanje širenja pustinja, unapređenje poljoprivrede i stvaranje boljih uslova za život miliona ljudi.





Borba protiv širenja Sahare

Projekat je pokrenula Afrička unija 2007. godine kao odgovor na brzo širenje dezertifikacije u regionu Sahela.



Sahel je prostrana polusušna regija koja odvaja Saharu od zelenijih savana južne Afrike.



Prvobitni plan je predviđao stvaranje zelenog pojasa širine oko 15 kilometara koji bi se protezao celom širinom kontinenta.

Milioni ljudi ugroženi glađu i siromaštvom

Stanovnici Sahela se decenijama suočavaju sa dugotrajnim sušama, degradacijom zemljišta i sve izraženijim posledicama klimatskih promena.



Milioni ljudi u ovom regionu žive od poljoprivrede i stočarstva, ali kako zemljište postaje siromašnije, a padavine sve nepredvidivije, prinosi opadaju, siromaštvo raste, a obezbeđivanje hrane postaje sve veći izazov, piše B92.



Stoga "Veliki zeleni zid" nije samo ekološki, već i razvojni projekat usmeren na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Ambiciozan plan i cilj za 2030. godinu

Planovi u okviru inicijative "Veliki zeleni zid" spadaju među najveće svetske ekološke ciljeve u ovom trenutku. Cilj je da se do kraja ove decenije:



- obnovi 100 miliona hektara degradiranog zemljišta – površina približno veličine Egipta



- iz atmosfere ukloni oko 250 miliona tona ugljen-dioksida



- otvori 10 miliona radnih mesta u zelenoj ekonomiji



- poboljšaju uslovi života i sigurnost snabdevanja hranom za milione stanovnika Sahela



Više od dvadeset afričkih zemalja učestvuje u projektu, uz podršku međunarodnih organizacija, razvojnih banaka i brojnih fondova za zaštitu životne sredine.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.