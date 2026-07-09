Iako se pravila o ispravnosti automobila ne menjaju, uvodi se centralizovani digitalni sistem koji će automatski beležiti rezultate pregleda i znatno otežati bilo kakve manipulacije. Evo šta prolazi na tehničkom pregledu, zbog čega vozilo može da padne i kako će funkcionisati novi sistem.

Novi digitalni sistem menja tehnički pregled vozila

Tehnički pregled motornih vozila ostaje obavezan uslov za registraciju, ali će od 1. januara 2027. godine ceo proces biti pod kontrolom novog Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda (CISTEP).

Probni rad sistema već je počeo i trajaće šest meseci, dok će puna primena krenuti početkom 2027. godine.

Najveća novina jeste da će svi rezultati merenja sa uređaja na tehničkom pregledu automatski odlaziti u centralnu bazu podataka, bez mogućnosti naknadnih izmena ili manipulacija.

To znači da će upravo sistem, na osnovu izmerenih vrednosti, potvrđivati da li je vozilo ispravno za registraciju.

Kako će funkcionisati novi sistem?

Digitalni sistem biće povezan sa bazama eUprave, APR-a, registra obaveznog osiguranja i evidencijom licenciranih kontrolora.

Na taj način automatski će se proveravati:

da li pregled obavlja ovlašćeni kontrolor,

da li su svi podaci o vozilu ispravni,

da li rezultati tehničkog pregleda odgovaraju propisanim vrednostima.

Važno je naglasiti da se Pravilnik o tehničkom pregledu ne menja. Menja se način evidentiranja rezultata i kontrola celog postupka.

Šta najčešće proveravaju na tehničkom pregledu?

Pre odlaska na tehnički pregled vozači najčešće imaju dileme oko karoserije, stakala i svetlosne signalizacije.

Korozija i limarija

Dubinska korozija na šasiji, podu vozila ili nosećim delovima nije dozvoljena.

Međutim, površinska korozija, manje ogrebotine, sitna ulegnuća ili nedostatak ukrasnih lajsni nisu razlog za pad na tehničkom pregledu.

Šta važi za vetrobransko staklo?

Sva pokretna stakla moraju biti potpuno funkcionalna.

Manje naprsline na šoferšajbni uglavnom nisu razlog za neispravnost vozila, ali veća oštećenja ili više naprslina mogu dovesti do pada na pregledu.

Ako niste sigurni da li je oštećenje dozvoljeno, preporuka je da se pre pregleda konsultujete sa kontrolorima.

Svetla i brisači

Farovi, stop svetla i migavci moraju biti potpuno ispravni.

Manje naprsline na plastici farova uglavnom se tolerišu, ali razbijeni ili nefunkcionalni svetlosni uređaji automatski znače da vozilo nije ispravno.

Zanimljivo je da zadnji brisač nije obavezan, pa njegov kvar nije razlog za pad na tehničkom pregledu.

Zimska oprema i komplet prve pomoći

Zakonom je propisano da su zimske gume obavezne od 1. novembra do 1. aprila, ali samo kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

Dubina šare mora biti najmanje četiri milimetra.

Van naselja vozači moraju imati lance ili drugo sredstvo za povećanje prianjanja, uključujući i takozvane čarape za sneg.

Komplet prve pomoći mora odgovarati standardu SRPS Z.B2.001, a preporuka je da sadržaj bude u važećem roku trajanja.

Pravila za auto-kuke

Kod fabrički ugrađenih kuka potrebno je da postoji odgovarajuća homologaciona oznaka ili potvrda proizvođača.

Ako je kuka naknadno ugrađena, smatra se prepravkom vozila i zahteva atest Agencije za bezbednost saobraćaja.

Za dobijanje atesta neophodni su:

račun za kupljenu kuku,

potvrda o stručnoj ugradnji,

potvrda proizvođača da je ugradnja dozvoljena za taj model vozila.





Šta ako vozilo ne prođe tehnički pregled?

Ako se tokom pregleda utvrdi neispravnost, vlasnik vozila ima sedam dana da otkloni kvar.

Nakon toga vraća se na tehnički pregled, gde se proverava isključivo deo koji prethodno nije bio ispravan, bez ponovnog plaćanja pregleda.

Da li će tehnički pregled biti skuplji?

Prema sadašnjim planovima, cena tehničkog pregleda neće se menjati.

Troškovi funkcionisanja novog digitalnog sistema već su uračunati u postojeću cenu pregleda, pa vozači zbog uvođenja CISTEP-a ne bi trebalo da imaju dodatne izdatke, piše Kurir Biznis.

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