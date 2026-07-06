Neposredno nakon otvaranja berze u Londonu, akcije EasyJeta bile su u plusu 10,5 odsto, što odražava optimizam investitora povodom mogućeg zaključenja jednog od najvećih poslova u evropskoj avio-industriji ove godine.

Nova ponuda veća od prethodne

Dogovor u načelu postignut je u nedelju, nakon što je EasyJet prošlog meseca odbio prethodnu ponudu Castlelakea vrednu 4,93 milijarde funti.



Poboljšana ponuda predviđa isplatu od 6,90 dolara po akciji, a cilj je povlačenje kompanije sa berze i njeno prelazak u privatno vlasništvo.



Prema pravilima britanskog tržišta kapitala, Castlelake ima rok do 3. avgusta da dostavi konačnu obavezujuću ponudu ili da odustane od transakcije.

Težak period za avio-industriju

Ponuda dolazi u trenutku kada se globalni avio-sektor suočava sa značajnim izazovima. Avio-kompanije trpe pritisak zbog rasta troškova goriva, izazvanog nestabilnošću i sukobima na Bliskom istoku, što dodatno opterećuje poslovanje prevoznika.



Uprkos tome, interesovanje investicionih fondova za sektor avio-saobraćaja ostaje snažno, posebno za kompanije koje imaju prepoznatljiv brend i razvijenu mrežu letova poput EasyJeta.



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