Globalna tržišta kapitala sve više oblikuje mali broj kompanija koje su AI giganti i čija vrednost raste do gotovo nezamislivih razmera. Posebno se izdvaja tehnološki sektor, predvođen kompanijama koje su u centru razvoja veštačke inteligencije, čipova, oblaka i nove digitalne infrastrukture.

Magnificent Seven

Takozvana grupa „Magnificent Seven“ danas čini oko 35 odsto ukupne vrednosti indeksa S&P 500, dok je pre samo deset godina njihov udeo iznosio 12,5 odsto. Ovakva koncentracija tržišne moći pokazuje koliko je nekoliko najvećih kompanija postalo ključno za kretanje čitavih berzi, pokazuje istraživanje kuće Best Brokers.

Istovremeno, upravo ove kompanije predvode najveći investicioni talas u istoriji veštačke inteligencije – ulažući stotine milijardi dolara u data centre, napredne procesore, infrastrukturu oblaka i tehnologije nove generacije.

97 kompanija vrednih više od 200 milijardi dolara

Analiza kompanije BestBrokers, koja je obuhvatila najveće svetske kompanije, pokazuje da danas postoji 97 mega-kompanija čija tržišna kapitalizacija prelazi 200 milijardi dolara.

Iako tehnološke kompanije čine oko 40 odsto svih mega-cap firmi, njihov uticaj je znatno veći kada se posmatra ukupna vrednost. One zajedno vrede oko 38,6 biliona dolara, što znači da je približno šest od svakih deset dolara uloženih u najveće svetske kompanije povezano sa tehnološkim sektorom.

Deset najvećih kompanija na svetu čini oko 46 odsto ukupne vrednosti svih mega-cap kompanija, sa zajedničkom tržišnom kapitalizacijom od oko 29,42 biliona dolara.

Čak osam od deset najvećih kompanija povezano je sa tehnologijom, a zajedno predstavljaju gotovo 39% ukupne vrednosti mega-cap tržišta.





Na vrhu liste nalaze se:

- Nvidia

- Alphabet

- Apple

- Microsoft

Ove četiri američke tehnološke kompanije danas predstavljaju stub globalne tržišne priče – zahvaljujući dominaciji u oblastima veštačke inteligencije, računarstva u oblaku, digitalnog oglašavanja i potrošačkih ekosistema.

Njihovo kretanje sve više utiče na čitave berzanske indekse, jer investitori prate njihove rezultate kao pokazatelj šireg pravca tehnološke industrije.

SpaceX ulazi među najvrednije kompanije sveta

Van klasičnog tehnološkog sektora, najveću pažnju privukao je SpaceX, koji je nakon rekordnog izlaska na berzu u junu 2026. godine postao jedan od najvećih tržišnih igrača.

Kompanija je kroz inicijalnu javnu ponudu prikupila 75 milijardi dolara, a procenjena vrednost kompanije nakon izlaska na berzu iznosila je oko 1,7 do 1,8 biliona dolara.

Akcije SpaceX-a su nakon toga doživele veliku volatilnost – kompanija je nakratko ušla među pet najvrednijih kompanija sveta, pre nego što se vrednost stabilizovala.

Interesovanje investitora povezano je sa njenim poslovanjem u oblasti svemirske infrastrukture, satelitskog interneta Starlink, ali i potencijalnim projektima vezanim za svemirske sisteme za obradu podataka i veštačku inteligenciju.

Saudi Aramco ostaje energetski gigant, ali gubi poziciju

Jedina druga kompanija izvan tehnologije među najvećima je Saudi Aramco, najveći proizvođač nafte na svetu.

Njena tržišna vrednost iznosi oko 1,8 biliona dolara. Ipak, pozicija kompanije poslednjih godina slabi. Tokom 2022. godine Aramco je u pojedinim periodima čak pretekao Apple i borio se za titulu najvrednije kompanije sveta, ali je kasnije vrednost pala sa ranijih nivoa iznad 2 biliona dolara.

Razlozi su niže cene nafte, promenjena očekivanja u vezi sa energetskom potražnjom i sve veći interes investitora za tehnološke i AI kompanije.

Veštačka inteligencija menja raspored moći

Tehnologija je dominantan sektor među najvećim svetskim kompanijama. Od ukupno 97 mega-cap kompanija, čak 39 pripada tehnološkom sektoru, sa ukupnom vrednošću od oko 38,6 biliona dolara.

Prosečna vrednost tehnološke mega-kompanije iznosi oko 989,7 milijardi dolara, najviše među svim sektorima.

Najveći deo vrednosti dolazi od kompanija kao što su:

- Nvidia

- Apple

- Microsoft

- Alphabet

- Amazon

- TSMC

- Broadcom

Sve one imaju ključnu ulogu u razvoju AI infrastrukture – od procesora i čipova do cloud platformi.

Od FAANG-a ka AI generaciji

Nekadašnji termin FAANG (Facebook/Meta, Apple, Amazon, Netflix i Google/Alphabet), koji je opisivao dominaciju velikih internet platformi, sve više ustupa mesto novim AI grupacijama.

Na tržištu se pojavljuju novi izrazi poput MANGOS, koji povezuju kompanije kao što su Meta, Alphabet, Nvidia i SpaceX, ali i privatne AI kompanije poput Anthropic i OpenAI.

Iako ove kompanije još nisu izašle na berzu, investitori ih već posmatraju kao deo šire AI revolucije.

Nvidia je najveći dobitnik AI ere

U poslednje tri godine nijedna kompanija nije zabeležila rast poput Nvidie

Njena tržišna kapitalizacija povećana je za čak 739% od 2023. godine, zahvaljujući dominantnoj poziciji u proizvodnji grafičkih procesora (GPU) koji pokreću najveće AI modele i data centre.

Na drugom mestu nalazi se Broadcom, čija je vrednost porasla za gotovo 586%. Kompanija je profitirala od razvoja AI mrežne infrastrukture, prilagođenih čipova i potražnje velikih tehnoloških kompanija.

Među najvećim dobitnicima su i:

- Samsung

- TSMC

- Alphabet

Sve tri kompanije imaju ključnu ulogu u AI lancu vrednosti – od proizvodnje naprednih čipova do razvoja cloud platformi.

Ko je izgubio vrednost?

Dok tehnološke kompanije beleže snažan rast, pojedini tradicionalni lideri suočavaju se sa pritiskom.

Najveći pad među velikim kompanijama zabeležio je luksuzni konglomerat LVMH, čija je tržišna vrednost pala oko 30 odsto.

Razlog je usporavanje luksuzne potrošnje, posebno na kineskom tržištu, nakon snažnog rasta posle pandemije.

Pad vrednosti zabeležili su i:



- Saudi aramco – zbog promena na energetskom tržištu

- UnitedHealth – zbog pritisaka u zdravstvenom sektoru

- Nestlé – zbog slabijeg rasta potrošnje

- Kweichow Moutai – zbog slabije kineske potražnje

AI infrastruktura postaje nova osovina globalne ekonomije

Najveća promena na svetskim tržištima nije samo rast pojedinačnih kompanija, već činjenica da se čitava ekonomija sve više vezuje za AI infrastrukturu.

Data centri, čipovi, energetska mreža i sistemi za obradu podataka postaju ključna investiciona tema.

Kompanije koje kontrolišu ovu infrastrukturu – od Nvidie i Broadcoma do proizvođača opreme poput ASML-a – danas imaju ulogu kakvu su nekada imale energetske kompanije i tradicionalni industrijski giganti.

Tržište se tako sve više deli između onih koji grade digitalnu budućnost i onih koji pokušavaju da se prilagode promenama koje ona donosi.



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