Ministar privrede, trgovine i industrije Rjosei Akazava saopštio je da je strategija proširena na 18 oblasti, prenosi portal "techradar".

Pored tradicionalne primene robota u industriji, strategija je po prvi put proširena i na zdravstvenu negu i proizvodnju hrane i pića.

Vlada u Tokiju planira da uspostavi nacionalni centar za razvoj robotike zasnovane na veštačkoj inteligenciji, koji će koordinisati istraživanja, razvoj, obuku kadrova i širu primenu robota u privredi, piše Tanjug.

U središtu strategije nalazi se Noetra, japanski multimodalni AI model namenjen upravljanju robotima.

Konzorcijum koji razvija Noetru predvode kompanije Softbanka, Soni i Honda, dok bi Fudžicu i Rakuten mogli da se priključe projektu.

Japanske vlasti smatraju da će podaci prikupljeni tokom dugogodišnje primene robota u staračkim domovima, proizvodnim pogonima, spasilačkim operacijama i sanaciji nuklearne elektrane Fukušima predstavljati ključnu konkurentsku prednost zemlje.

Prema rečima ministra Akazave, buduća konkurencija u oblasti veštačke inteligencije neće se zasnivati samo na računarskoj snazi, već i na količini i kvalitetu dostupnih podataka za obuku AI sistema.

Strategija predviđa da tehnologija razvijena kroz Noetru bude dostupna japanskim kompanijama i istraživačima, kako bi razvijali robote za različite industrije i kasnije ih plasirali i na strana tržišta.

Japan istovremeno želi da razvoj AI i robotike podstakne i van Tokija, kako bi se tehnološki razvoj ravnomernije proširio na druge delove zemlje.

Glavni razlog za ovako ambiciozan plan je starenje stanovništva u Japanu i dugogodišnji nedostatak radne snage u zemlji, koji je dodatno pojačan restriktivnom imigracionom politikom, navodi ''techradar''.

Japanske vlasti ocenjuju da roboti neće zameniti postojeće zaposlene, već će popunjavati radna mesta za koja nema dovoljno radnika.



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