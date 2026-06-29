To znači više od 35 miliona ljudi u poodmakloj životnoj dobi, zbog čega sve veći broj poslodavaca traži načine da odgovori na probleme koje donosi starenje društva, piše portal Moje vreme.

Jedan primer dolazi iz okruga Šibuja u Tokiju, poznatog po mladima i modernim prodavnicama. Tamo se nalazi i čajdžinica pod nazivom G-Ča i Ba-Ča. Ime je igra reči, koja potiče od japanskih nadimaka za bake i deke i reči oča, što znači čaj. Ovo mesto zapošljava samo starije osobe, prenosi Poslovni dnevnik.

Posebna pravila rada

"Da biste radili u ovoj čajdžinici, kandidat mora da ima najmanje 70 godina. Posao se obavlja po posebnim pravilima: zaposleni uslužuju goste dok sede, mogu da naprave pauzu kad god se osećaju umorno, a najvažnije pravilo je da posao mora biti zabavan", rekao je kreativni direktor čajdžinice Suguru Mjoen za JapanWire.

On je istakao da Japan tako brzo stari da je potrebno poslati ideje iz ovog kraja, gde se rađaju nove kulture, o tome kako odgovoriti na ovaj izazov.

”Interesovanje za posao izuzetno je veliko, pa nam je nakon objave oglasa stiglo više od stotinu prijava. Ljude privlači mogućnost ponovnog povezivanja s drugima i osećaj da su korisni zajednici”, kaže direktor.

Kako bi starijim zaposlenima olakšali rad, u lokalu su osmislili jednostavan sistem naručivanja. ”Gosti ispunjavaju obrasce na japanskom ili engleskom jeziku i mogu označiti žele li da razgovaraju sa zaposlenima ili se fotografišu s njima. Koriste se jarko ružičasti markeri koji olakšavaju čitanje”, ističe Myoen.

Radnici i u dubokoj starosti

Takve inicijative nisu ograničene samo na ovu čajdžinicu. Japan decenijama razvija politike usmerene na starije osobe, a već 1971. godine usvojen je Zakon o stabilizaciji zapošljavanja starijih osoba, a izmene iz 2013. godine dodatno su povećale zapošljavanje ljudi u šezdesetim godinama.

Promene na tržištu rada donele su i nove obrasce zapošljavanja. Iako se često pretpostavlja da su ljudi stariji od 70 godina uglavnom samozaposleni u poljoprivredi, šumarstvu ili maloprodaji, podaci pokazuju drugačiju sliku. Od 5,4 miliona zaposlenih starijih od 70 godina, samo 1,81 milion je samozaposleno. Novi trend pokazuje da mnogi nastavljaju da rade i u starosti.

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