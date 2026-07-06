Lubenice u obliku kocke, po kojima je poznat grad Zencudži u prefekturi Kagava, i ove godine su se našle u prodaji kao jedinstven letnji ukras u Japanu. Iako nisu naročito slatke i uglavnom nisu pogodne za jelo, komad veličine oko 18 centimetara prodaje se za približno 55 evra.

Ova neobična ideja nastala je pre oko 50 godina, kada je lokalna grupa uzgajivača pokušala da proizvede lubenice koje bi lakše mogle da stanu u frižidere. Da bi dobile prepoznatljiv oblik, lubenice se, kada dostignu određenu veličinu, stavljaju u providne kvadratne kalupe sa metalnim okvirom, u kojima nastavljaju da rastu.

Danas su kvadratne lubenice prvenstveno dekorativni proizvod i popularan poklon, a ne namirnica. Pored njih, nekoliko farmi proizvodi i kockaste dinje. Pre nego što budu upakovani i poslati kupcima, svaki plod prolazi kontrolu kako bi se proverilo da li je dobio pravilan oblik.

Voće kao skupoceni poklon

Visoka cena kvadratnih lubenica mnogima deluje iznenađujuće, ali u Japanu skupo voće nije nikakva retkost. Naprotiv, ono se često smatra luksuznom robom i ima posebno mesto u kulturi i tradiciji zemlje.

Za razliku od većine zemalja, gde se voće uglavnom kupuje kao svakodnevna užina, u Japanu se najkvalitetniji plodovi doživljavaju kao delikates i prestižan poklon. Voće se poklanja u znak poštovanja i pažnje, zbog čega proizvođači nastoje da svaki plod izgleda gotovo savršeno.

Japanski potrošači izuzetno cene vrhunski kvalitet, besprekoran izgled i savršen ukus. Zbog toga se plodovi pažljivo biraju, neguju i uzgajaju tako da budu što pravilnijeg oblika, bez oštećenja, sa sjajnom korom i izraženom slatkoćom. Upravo zato se najbolje voće često služi u luksuznim i tradicionalnim hotelima, restoranima, kafićima...

U Japanu postoje čitavi regioni koji su poznati po proizvodnji vrhunskog voća, a pojedine sorte vremenom su postale i deo nacionalnog identiteta. Zahvaljujući pažljivom uzgoju i specifičnoj kulturi proizvodnje, japansko voće važi za jedno od najkvalitetnijih na svetu.

Visoke cene imaju više razloga. Jedan od najvažnijih je duga tradicija darivanja. Još u prošlosti, skupo voće, poput dinja i mandarina, poklanjalo se šogunima i ratnicima kao simbol najvećeg poštovanja, zahvalnosti i odanosti. Ta tradicija zadržala se do danas, pa se vrhunsko voće i dalje kupuje kao luksuzan poklon za posebne prilike.

Na cenu utiču i specifični uslovi proizvodnje. Japan ima ograničene površine obradivog zemljišta i nedostatak radne snage, pa se svakom plodu posvećuje mnogo vremena i pažnje. Poljoprivrednici pažljivo neguju voće kako bi dostiglo najviši mogući kvalitet, a troškovi takve proizvodnje odražavaju se i na konačnu cenu, piše RT Balkan.

Dodatni faktor je sezonski karakter mnogih vrsta voća. Pojedini plodovi dostupni su samo u kratkom periodu godine, pa, čim stignu u supermarkete, robne kuće i na pijace, veliki broj kupaca želi da ih nabavi. Ograničena ponuda i velika potražnja dodatno podižu cene, zbog čega se čak i obično voće u Japanu često prodaje po cenama koje su nezamislive u većem delu sveta.

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