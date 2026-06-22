Snimak koji je objavila mreža ET Now brzo je postao viralan, a mnoge je iznenadio prizor robota koji pokušava da oponaša jedno od najprepoznatljivijih ljudskih ponašanja. Mašina je držala ruke skupljene u položaju koji podseća na klasično moljenje i imala posudu za novac ispred sebe.



Ovaj slučaj pokazuje koliko su humanoidni roboti napredovali u imitiranju ljudskog ponašanja, iako iza njihovih pokreta i reči ne postoje stvarne emocije ili potrebe.

Robot traži pomoć prolaznika i prihvata digitalne uplate

Prema informacijama koje su se pojavile uz snimak, robot nije samo čekao da mu ljudi ubace novac. Pojedini modeli ove vrste navodno koriste i QR kodove za digitalna plaćanja, što je posebno uobičajeno u Kini.



Na snimku se vidi čovek koji stavlja nekoliko novčića na tanjir ispred robota, dok osoba pored njega pomaže u komunikaciji sa prolaznicima. Robot šalje poruke ljudima oko sebe i traži pomoć za svoje potrebe.



Pojedini izveštaji navode da su slični roboti primećeni u gradovima kao što su Peking, Čengdu i Fužou. Njihove poruke prolaznicima navodno uključuju molbe poput toga da nemaju dovoljno novca za punjenje telefona ili plaćanje struje.



Iako scena deluje bizarno, ona je zapravo primer šireg trenda u kome veštačka inteligencija i robotika ulaze u svakodnevne situacije koje su ranije bile rezervisane gotovo isključivo za ljude.





Roboti sve češće kopiraju ljudske navike

Roboti se već koriste u mnogim oblastima, od bezbednosnih službi do dostave hrane, ali primer robota koji prosi pokazuje drugačiji pravac razvoja. Fokus više nije samo na obavljanju zadataka, već i na stvaranju ponašanja koje ljudima deluje poznato.



Najveći efekat ovakvih scena je psihološki. Ljudi prirodno reaguju na pokrete, govor tela i izraze koji podsećaju na ljudsko ponašanje, čak i kada znaju da se iza njih nalazi mašina.



Stručnjaci već godinama upozoravaju da će automatizacija promeniti tržište rada, ali ovakvi primeri otvaraju još jedno pitanje: koliko će roboti u budućnosti imitirati društvene uloge koje smo do sada povezivali samo sa ljudima?



Istovremeno, nije svaki susret ljudi i robota bezazlen. Ranije je zabeležen i slučaj u Kini kada je humanoidni robot tokom demonstracije borilačkih pokreta udario dete koje se našlo preblizu mašini, piše Telegraf.



Taj incident je pokazao ograničenja današnjih robota. Iako mogu da izvode složene pokrete, oni i dalje nemaju ljudsku svest o okolini i mogu reagovati samo prema programu koji im je zadat.



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