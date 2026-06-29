Prema odluci Pekinga, 20 kompanija, uključujući "Mitsui E&S", dodato je na listu za praćenje proizvoda dvostruke namene, što znači da roba može da se koristi i u civilne i u vojne svrhe, preneo je AP.

Kineske kompanije koje izvoze tim firmama moraće da traže posebne dozvole, dostavljaju procene rizika i daju pisane garancije o civilnoj upotrebi proizvoda.

Još 20 japanskih kompanija, koje su ranije već bile na listi za nadzor, sada je stavljeno na strožu kontrolnu listu.

Među pogođenim firmama nalaze se i odeljenja kompanije "Mitsubishi".

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da su mere "opravdane, razumne i zakonite" i da je njihov cilj odvraćanje Japana od "novog militarizma", preneo je B92.

U regionu su već zabeleženi i dodatni vojni potezi, uključujući raspoređivanje japanskih raketnih sistema Tip-12 na ostrvu Minamitorišima, kao odgovor na povećano kinesko vojno prisustvo u Pacifiku.



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