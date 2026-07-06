Vrednost potencijalne akvizicije procenjuje se na oko 3,5 milijardi dolara, prenosi CNBC pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima.

Prodaju kompanije savetnički vode investicione banke Guggenheim Partners i JPMorgan Chase, dok je vlasnik kompanije investicioni fond Advent International.

Ultra Maritime razvija tehnologije za borbu protiv podmornica

Ultra Maritime posluje u segmentu pomorske odbrane, a fokusirana je na razvoj sistema za otkrivanje i neutralisanje podmornica.

Kompanija proizvodi radarske sisteme, elektronske sisteme za ratovanje, kao i protivmere za zaštitu od torpeda, što je čini jednim od značajnijih igrača u oblasti podvodne bezbednosti.

Prema pisanju CNBC, pregovori su u završnoj fazi, dok je Financial Times prošle nedelje objavio da bi dogovor mogao biti zvanično saopšten već tokom ove sedmice.

Investicioni fond Advent International stavio je Ultra Maritime na prodaju početkom 2026. godine, po procenjenoj vrednosti većoj od tri milijarde britanskih funti, odnosno oko četiri milijarde dolara.

Ukoliko transakcija bude zaključena, predstavljaće jednu od najvećih akvizicija u sektoru odbrambene industrije ove godine.

Lockheed Martin nastavlja širenje

Lockheed Martin je jedan od najvećih proizvođača vojne opreme na svetu. Kompanija proizvodi borbeni avion F-35 Lightning II, kao i raketni sistem protivvazdušne odbrane Patriot missile system, koji se koristi u velikom broju država članica NATO saveza i drugih zemalja, piše Blic Biznis.

Potencijalno preuzimanje Ultra Maritime dodatno bi ojačalo prisustvo kompanije u segmentu pomorske i podvodne odbrane.

Globalna vojna potrošnja dostigla rekord

Odbrambena industrija beleži snažan rast tokom 2026. godine, podstaknuta povećanom tražnjom za naoružanjem zbog ratova i bezbednosnih tenzija, uključujući sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Prema podacima Stockholm International Peace Research Institute, globalna vojna potrošnja u 2025. godini dostigla je rekordnih 2,89 biliona dolara, pri čemu su evropske države među najvećim pokretačima tog rasta.

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