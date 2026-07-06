Prema navodima nemačkog lista, najviše bi mogli da budu pogođeni zaposleni u sektoru menadžmenta i administracije, dok se u razvojnom centru u Vajsahu preispituje oko 30 odsto kapaciteta.

Portparol kompanije nije želeo da potvrdi konkretan broj radnih mesta koja bi mogla da budu ukinuta, ali je naveo da se priprema sveobuhvatan paket mera za povećanje efikasnosti poslovanja koji će biti predstavljen do kraja jula, prenosi "Špigel".

"Handelsblat" navodi i da je Porše pokrenuo reorganizaciju sektora prodaje usled slabijih rezultata prodaje, a tri menadžerke na visokim pozicijama će uskoro napustiti svoje funkcije.

Kompanija je u maju najavila i gašenje tri ćerke firme, što bi moglo da utiče na dodatnih 500 zaposlenih. Izvršni direktor kompanije Porše, Mihael Lajter, još u martu je najavio dodatno smanjenje broja zaposlenih, pored prvog paketa mera.

Prema ranijim planovima, do 2029. godine u regionu Štutgarta trebalo bi da bude ukinuto oko 1.900 radnih mesta kroz socijalno prihvatljive programe, piše Tanjug.

Porše se suočava sa usporavanjem prodaje i značajnim padom profitabilnosti, a njegov profit je u prvom kvartalu 2026. godine pao za više od 90 odsto, što je pojačalo pritisak na sprovođenje novih mera štednje.

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