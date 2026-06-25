Time je izbegnuta mogućnost novog trgovinskog sukoba između dve strane Atlantika, preneo je Tanjug.



Evropski parlament je prošle sedmice podržao ovaj paket mera sa 440 glasova za, 151 protiv i 50 uzdržanih. Glasanje je održano gotovo jedanaest meseci nakon što je postignut okvirni dogovor između Brisela i Vašingtona o unapređenju trgovinskih odnosa, prenosi Reuters.



Dodatni pritisak na evropske vlade izvršio je Tramp, koji je upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uvedu znatno više carine ukoliko EU ne sprovede dogovor do 4. jula. Budući da je zakon sada potvrdio i Savet EU, evropska strana će ispuniti zadati rok.



Prema sporazumu, EU ukida carine na niz američkih industrijskih proizvoda, a istovremeno omogućava povlašćen pristup evropskom tržištu za određene poljoprivredne proizvode iz SAD. Sporazum takođe produžava režim bescarinskog uvoza američkog jastoga, koji je prvobitno ugovoren još tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.



Usvojena pravila važiće do kraja 2029. godine, ali sadrže i zaštitne mehanizme. Oni omogućavaju Evropskoj uniji da suspenduje trgovinske povlastice ukoliko SAD prekrše obaveze preuzete u okviru sporazuma ili jednostrano promene njegove uslove.



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