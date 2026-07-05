Šularik smatra da bi Kini trebalo da se omogući pristup evropskom tržištu, ali samo pod uslovom da se vozila, takođe, proizvode u Evropi.

"Evropi je potrebna tehnološka autonomija u ključnim oblastima", rekao je Šularik u intervjuu za Zidojče cajtung.

Prema rečima vodećih ekonomskih stručnjaka, evropska automobilska industrija se suočava sa istorijskim preokretom i da bi kineskim proizvođačima, koji su najveća konkurencija, trebalo omogućiti pristup evropskom tržištu, ali pod uslovom da svoja vozila proizvode na tlu Evrope, prenosi Nit news.

Kompanija Folksvagen se bori sa padom profita, slabljenjem prodaje i strogim programom smanjenja troškova.

Prema izveštajima medija, trenutno se razmatraju mere štednje koje bi mogle uticati na čak 100.000 radnih mesta.

Nekoliko drugih nemačkih fabrika su takođe u fazi preispitivanja.

Folksvagen još nije komentarisao te izveštaje, ali je više puta naglašavao da njegov trenutni poslovni model dostiže svoje granice u uslovima globalne konkurencije.

Pritisak iz Kine je posebno intenzivan. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača automobila (CAAM), Kina je sada najveći svetski izvoznik automobila, pretekavši Japan.

Kako je navedeno, proizvođači poput BYD, Geely i Chery brzo osvajaju tržišni udeo u Evropi, prvenstveno sa električnim automobilima po konkurentnim cenama.

"Tradicionalni model izvoza automobila izumire", rekao je ekonomski istoričar Nil Ferguson i dodao da se evropski proizvođači moraju pripremiti za fundamentalnu strukturnu transformaciju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.