Sledeći korak mogao bi da bude još veća promena - da veštačka inteligencija, uz saglasnost kupca, pronađe proizvod, rezerviše putovanje i izvrši plaćanje. O tome kako će izgledati svet u kojem će plaćanja obavljati algoritmi, a ne ljudi, razgovarali su vodeći finansijski i tehnološki stručnjaci u Parizu na „Vizinom“ forumu o budućnosti plaćanja.

Finansijska industrija priprema se za eru u kojoj će veštačka inteligencija moći da pronađe proizvod, uporedi ponude, rezerviše putovanje i obavi kupovinu, dok će čovek donositi samo konačnu odluku o plaćanju.

Umesto dugog pretraživanja i unošenja podataka, dovoljno će biti da korisnik potvrdi da prihvata predlog svog digitalnog asistenta.

Da bi takav način kupovine postao svakodnevica, menjaju se i tehnologije koje stoje iza samog procesa plaćanja.

"Jedan od ključnih tehnoloških trendova je tokenizacija. Umesto da se pri svakoj kupovini koriste stvarni podaci sa kartice, oni se zamenjuju jedinstvenim digitalnim tokenom, čime se povećava bezbednost i pojednostavljuje plaćanje. Poseban fokus je na malim preduzećima. Umesto kupovine posebnih POS uređaja, trgovci danas mogu običan pametni telefon pretvoriti u terminal za beskontaktno plaćanje jednostavnim preuzimanjem aplikacije. Ali najveći izazov ostaje finansijska inkluzija. Oko 1,3 milijarde ljudi u svetu i dalje nema pristup bankarskom sistemu", napominje Tarek Mahmud, predsednik kompanije "Viza" za region Centralne i Istočne Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

Kako veštačka inteligencija preuzima sve veću ulogu u finansijama, iz korena se menja i princip finansijske bezbednosti.

Decenijama se podrazumevalo da se sa obe strane svake transakcije nalazi čovek. U budućnosti će, međutim, sve više odluka donositi VI koja će kupovati i plaćati u ime korisnika.

Zbog toga više neće biti dovoljno zaštititi samo transakciju - biće potrebno proveriti identitet, ovlašćenja i nameru onoga ko kupovinu obavlja.

"Mišljenja ljudi su u ovom trenutku podeljena. Kada je reč o finansijskim transakcijama, poverenje je i dalje ograničeno. Samo oko četvrtine ispitanika reklo je da bi dozvolilo veštačkoj inteligenciji da samostalno obavi plaćanje u njihovo ime. Istovremeno, čak 80 odsto građana očekuje da upravo VI pomogne u njihovoj zaštiti od prevara prilikom onlajn kupovine. Sve više se prepliću prevare, sajber kriminal i finansijski kriminal. Sajber bezbednost postaje jedan od klučnih elemenata funkcionisanja finansijskih sistema", ističe Čarls Lobo, stručnjak za upravljanje rizicima u kompaniji "Viza".

Veštačka inteligencija nije jedina promena koja čeka finansijski sektor. Sve više pažnje privlače i "stablecoini" - digitalne valute čija je vrednost vezana za klasične, poput evra ili dolara.

Njihova uloga nije da zamene postojeći finansijski sistem, već da povežu svet digitalne imovine i tradicionalnog bankarstva, posebno kada je reč o međunarodnim plaćanjima, piše RTS/Lazar Janović.

Od gotovine, preko platnih kartica i mobilnih telefona do veštačke inteligencije koja će kupovati u naše ime. U Parizu se nije razgovaralo samo o budućnosti plaćanja, već o tome kako će izgledati odnos čoveka i tehnologije u svetu finansija. Jer u eri veštačke inteligencije možda i najvažnija valuta postaje - poverenje.

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