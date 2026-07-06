Prema podacima sa tržišta u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI pala je za 0,43 odsto na 68,492 dolara za barel, a cena nafte Brent za 0,42 odsto na 71,797 dolara.

Nemački DAX je porastao za 0,13 odsto, francuski CAC 40 za 0,44 odsto, britanski FTSE 100 za 0,37 odsto, a moskovski MOEX je pao za 0,41 odsto. Evropski fjučersi gasa za avgust su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 45,260 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14184 dolara.

Cena zlata je pala na 4.149,37 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9585 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Fjučersi američkog berzanskog indeksa Dau Džons (Dow Jones) porasli su danas za 0,04 odsto, S&P 500 za 0,32 odsto, a Nasdak (Nasdaq) za 0,83 odsto, prenosi CNBC.

Dau Džons je prošle nedelje porastao za skoro dva odsto na novu rekordnu vrednost od od 52.900,07 poena, S&P 500 za 1,8 odsto, a Nasdak za 2,1 odsto.

Trgovci će ove nedelje usmeriti pažnju na Federalne rezerve, a zapisnik sa junskog sastanka o monetarnoj politici, prvog koji je vodio novi predsednik Kevin Vorš, trebalo bi da bude objavljen u sredu i nagovesti planove za kretanje kamata.

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