Od 27. juna 2026. godine u Srbiji je zvanično počela primena dopunjenog Pravilnika koji uvodi promene za vlasnike električnih dvotočkaša. Mnogi uređaji koji su se do juče smatrali biciklima, sada su u očima zakona mopedi, što za njihove vlasnike znači obaveznu registraciju, tehnički pregled i posedovanje vozačke dozvole.



Ključna promena leži u načinu na koji se vozilo pokreće. Dok su ranije propisi bili blaži, novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila sada jasno razdvaja e-bicikle sa asistencijom od onih koji se kreću bez okretanja pedala.

Kada je bicikl "K3", a kada postaje moped "L1"?

Prema novim pravilima, vaš električni dvotočkaš ostaje u kategoriji K3 (bicikl) samo ako ispunjava sledeće uslove:



- Pokreće se isključivo snagom vozača pomoću pedala, dok motor služi samo kao pomoć.



- Pomoćni elektromotor ne prelazi snagu od 0,25 kW.



- Pomoć motora se isključuje čim prestanete da okrećete pedale ili kada dostignete brzinu od 25 km/h.



S druge strane, velika grupa e-bicikala koji imaju ručicu ili taster za "gas" i mogu da se kreću bez okretanja pedala, više ne spadaju u bicikle.



Čak i ako imaju pedale "reda radi", oni se sada kategorišu kao vrsta L1 - moped. U ovu kategoriju ulaze vozila čija brzina ne prelazi 45 km/h, a snaga motora je do 4 kW.

Obaveze za vlasnike "novih" mopeda: Dozvola i kaciga

Ako se utvrdi da je vaš e-bike zapravo moped, suočavate se sa nizom administrativnih i bezbednosnih zahteva koje ranije niste imali:



Vozačka dozvola: Za upravljanje je potrebna najmanje AM kategorija. Dobra vest za vozače automobila je da ukoliko već posedujete B kategoriju, automatski imate pravo da vozite i mopede.



Registracija i tablice: Vozilo mora proći tehnički pregled, imati polisu osiguranja i važeću registracionu nalepnicu sa tablicom.



Zaštitna oprema: Za razliku od običnog biciklizma, vozač mopeda mora na glavi imati zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu.

Poseban oprez za dostavljače i "sam svoj majstor" prepravke

Ova pravila posebno pogađaju veliki broj dostavljača u gradovima, ali i one koji su ručno dorađivali svoje bicikle kako bi išli brže od 35 km/h.



Često se dešava da su takva vozila opremljena kočnicama koje nisu prilagođene povećanoj brzini i snazi, što predstavlja bezbednosni rizik, piše Kurir Biznis.



Policija sada ima zakonski osnov da ovakve modele tretira kao mopede ili motocikle, a ne kao bicikle.

Šta je sa "walk-assist" režimom?

Postoji jedna siva zona koja se tiče režima pomoći pri guranju (walk-assist), gde se bicikl kreće brzinom ljudskog hoda pritiskom na dugme dok ga vodite uzbrdo.



Prema trenutnom tumačenju propisa, ovakvi modeli bi trebali da ostanu u kategoriji K3, jer de facto ne služe za vožnju bez pedaliranja, već isključivo kao pomoć pri guranju pored sebe.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.