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Važno objašnjenje stiglo iz PIO fonda - da li se ugovor o delu računa u radni staž

Rad po ugovoru o delu nije radni odnos, ali se na ovu vrstu angažovanja plaćaju porezi i doprinosi, uključujući i one za PIO. Ipak, staž se ne evidentira automatski, pa je često potrebno dodatno postupanje kako bi se upisao u evidenciju.

 

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.14:25
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Važno objašnjenje stiglo iz PIO fonda - da li se ugovor o delu računa u radni staž
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Rad po ugovoru o delu često deluje jednostavno, ali iza njega stoji više važnih pravila o porezima, doprinosima i načinu na koji se taj rad evidentira u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja. Iako se doprinosi uredno plaćaju, staž osiguranja se ne prikazuje automatski, već je za njegov upis potrebna posebna procedura kod Fonda PIO.

Kako Fond PIO navodi u svom glasilu, lica angažovana po ugovoru o delu primaju ugovorenu naknadu za svoj rad, koja je oporezovana porezima i doprinosima, piše B92.

Na ovu vrstu primanja obračunavaju se porez na dohodak građana, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćaju se uvek, bez obzira na to da li je osoba zaposlena ili nije. Doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se samo ako lice nije već zdravstveno osigurano po drugom osnovu, kao što je zaposlenje ili penzija, objašnjavaju iz Fonda PIO.

Ugovor o delu nije radni odnos

Fond PIO jasno ističe da ugovor o delu nije ugovor o radu i da lice nema status zaposlenog radnika. Ovakav angažman se smatra radom van radnog odnosa.

Staž se ne evidentira automatski

Jedna od važnih razlika odnosi se na evidentiranje penzijskog staža.

Naime, trajanje staža nije deo prijave koja se podnosi za ugovor o delu, zbog čega angažovana osoba ne može jednostavnom proverom registrovanih podataka da vidi koliko joj je staža ostvareno po ovom osnovu.

Da bi se staž evidentirao, potrebno je da lice podnese zahtev Republičkom fondu PIO za upis staža.

Nakon toga, prijave koje se odnose na istu kalendarsku godinu objedinjuju se i formira se odgovarajuća prijava koja, pored ostalih podataka, sadrži i podatak o trajanju penzijskog staža.

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