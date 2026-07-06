Sedam ključnih članica OPEK+, koje okupljaju OPEK i savezničke proizvođače, uključujući Rusiju, od aprila do jula su uvećale proizvodne kvote za skoro 800.000 barela dnevno, prenosi Reuters.



To povećanje je, ipak, uglavnom ostalo na papiru zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, tokom kojeg je Ormuski moreuz zatvoren za tankerski saobraćaj za neke od najvažnijih članica OPEK+, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Irak.



Proizvodnja OPEK+ pala je sa 42,77 miliona barela dnevno u februaru na 33,13 miliona barela dnevno u maju, pokazuju podaci te organizacije, piše Euronews .



Produkcija nafte je počela da se oporavlja u junu zahvaljujući naporima Sjedinjenih Američkih Država da pomognu Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama OPEK+ da izvezu više nafte, ali je i dalje ispod predratnog nivoa.



Uprkos stalnim poremećajima u snabdevanju, cene nafte su se vratile na nivo od pre rata sa Iranom, pod pritiskom nižeg kineskog uvoza, pojačanog izvoza proizvođača van Bliskog istoka, kao i rekordnog globalnog objavljivanja strateških zaliha koje je koordinirala Međunarodna energetska agencija.



Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana u cilju okončanje rata takođe je pomogao da se trgovci ubede da će se ponuda na kraju vratiti na normalan nivo.



Pored dogovora o ciljevima proizvodnje, OPEK+ se takođe suočava sa drugim izazovima nakon što su Emirati napustili tu organizaciju, a Irak je signalizirao da želi veće kvote.



OPEK+ uključuje 21 članicu, među kojima je i Iran, ali poslednjih godina samo sedam zemalja, uključujući Emirate do svog odlaska, bile su uključene u mesečno upravljanje proizvodnjom.



Ovih sedam proizvođača, Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Alžir, Kazahstan i Oman, povećavaju proizvodnju kao deo postepenog povlačenja smanjene ponude od 1,65 miliona barela dnevno, koja je dogovorena 2023. godine, kada je grupa još uključivala Emirate.



Ujedinjeni Arapski Emirati napustili su OPEK+ krajem aprila jer su želeli da usklade kapacitete sa svojom proizvodnjom, bez ograničenja produkcije koja je nametnula grupa.



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