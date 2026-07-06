Adriatik Propertis, kao zakupac Svetog Stefana koji posluje pod brendom Aman Resorts, osigurao je da se uspostavi ravnoteža između očuvanja privatnosti gostiju odmarališta, pogodnosti za lokalno stanovništvo i mogućnosti da turisti i zainteresovana javnost posete ovo luksuzno odmaralište.

Menadžer opštih poslova u kompaniji Adriatik Propertis Ivan Matijašević, posebno se osvrnuo na nedavne tvrdnje u medijima da je most koji povezuje kopno i odmaralište zatvoren za posetioce.

"Što se tiče mosta, prolaz posetilaca na ostrvo je dozvoljen, naravno sa ograničenim brojem. Broj posetilaca na mostu je regulisan na optimalan broj posetilaca koji se istovremeno nalaze na mostu kako bi se obezbedio nesmetan prolaz gostima hotela kao i bezbedno razgledanje i fotografisanje posetilaca na mostu. Što se tiče plaža, imamo levu stranu Svetog Stefana, bazen Svetog Stefana koji je 50 odsto slobodan od plažnog mobilijara koji mogu koristiti svi turisti, a na levoj strani imamo pet besplatnih setova za lokalno stanovništvo. Na desnoj strani smo takođe obezbedili pet setova za korišćenje lokalnom stanovništvu. Naravno, taj broj setova ćemo povećati. Što se tiče Kraljeve plaže, takođe imamo setove za goste hotela i ljude koji žele da plate set. Ne postoji model za obezbeđivanje besplatnih setova za lokalno stanovništvo ni na jednoj drugoj hotelskoj plaži Crne Gore", istakao je Matijašević.

Za sve zainteresovane koji žele da posete Sveti Stefan, dnevno se organizuju dve organizovane ture po ostrvu.

"Organizujemo ture u dva termina - u 11.30 i u 16.00 časova. Cena karte je 25 evra po osobi. Ovom prilikom bih želela da pozovem sve zainteresovane turiste da dođu i posete ovaj crnogorski dragulj. Imamo vodiča koji vodi grupu od desetak odraslih plus četvoro ili petoro dece. Tura traje oko 30-40 minuta, a naš vodič gostima predstavlja kompletnu istoriju ostrva. U vansezoni, škole i predškolske ustanove naravno imaju besplatan obilazak ostrva. A ko god je zainteresovan može nam poslati zahtev za obilazak ostrva", kazao je on.

Olga, turistkinja iz Kijeva, podelila je svoje prve utiske nakon današnjeg obilaska Svetog Stefana sa timom medijske agencije Media Biro.

"Ostrvo je neverovatno, preporučujem svima da ga posete jer nudi mir i puno istorije. Imate sjajan pogled sa ostrva, a osoblje je veoma gostoljubivo. Možete provesti zaista opuštajuće vreme na ostrvu", rekla je Olga.

Jedna turistkinja iz Engleske takođe je izrazila svoje divljenje Svetim Stefanom.

"Ovo ostrvo je zadivljujuće, pogled je spektakularan, plaže su prelepe, svakako bih ponovo došla", navela je turistkinja.

Iz Adriatic Properties-a napominju da se na razne načine trude da održe kvalitetan odnos sa meštanima i da konstruktivno sarađuju sa njima.

"Organizovali smo da imamo pet besplatnih parking mesta za meštane. Međutim, taj deo povećavamo u sezoni. Ko god da je došao od meštana, nikoga nismo odbili. Svaku manifestaciju lokalne zajednice koju su želeli da se organizuje na Svetom Stefanu, podržali smo na svaki način koji su od nas tražili", rekao je Matijašević.

Podsećamo da je kompleks delimično otvoren 22. juna, kada je Vila Miločer počela sa radom, dok je ostrvski deo odmarališta u funkciji od 1. jula.

Matijašević ističe da od otvaranja beleže pozitivne rezultate, piše RTCG.

"Što se tiče kapaciteta, u trenutku kada smo otvorili na Bukingu, sve je puno. Najave su zaista fenomenalne. Posle toliko godina, nismo očekivali da ćemo ovako početi, ali najave su neverovatne", rekao je menadžer za opšte poslove kompanije Adriatic Properties.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.