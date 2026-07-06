"Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Da vas podsetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok", rekla je ministarka.



Đedović Handanović je kazala da je američka administracija tako rekla:

"U redu, sada imate 30 dana, još jednu dodatnu mogućnost da uspešno završite pregovore".

Đedović Handanović je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija.

Kako je rekla, sa druge strane svi smo iscrpljeni tom situacijom.

"Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. I mi smo zaista, eto, i sa mađarskom kompanijom koja i pregovara sa prodavcem, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se kupoprodajna transakcija završi između Gaspromnjefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a. I onda, da kažem, da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada NIS-a", navela je Đedović Handanović.

Kaže da je važno što smo kroz te pregovore i novi ugovor uspeli da našu poziciju poboljšamo i to znatno u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. godine.

"I to je ono što je dobro za našu zemlju, za naše građane, za budućnost rada NIS-a. Kako će se sve odvijati u naredne tri, četiri nedelje, ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i, da kažem, pokušavamo da i mi našim diplomatskim delovanjem stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje", rekla je ministarka.

Naglasila je da je NIS naš resurs i naša imovina.

"I zašto sad neko da dođe sa strane da nam kaže: Vi to možete da imate ili vi to više ne možete da imate? Znači, to su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, pre svega naravno zbog geopolitičkih okolnosti koje bez obzira na to razgovaraju, i to vidimo, znači, dolaskom Trampove administracije da oni imaju kontakte. A sve se dešava u Srbiji, a za nas je Naftna industrija Srbije naš strateški energetski resurs, bez koga, naravno, mi ne želimo da ostanemo", rekla je ona, piše Blic.

Đedović Handanović je istakla da mi želimo da imamo rafineriju i sigurno snabdevanje i dodala da je u toj jednačini veoma teško pronaći izlaz.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.