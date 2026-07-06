Srednji kurs za kartična plaćanja u inostranstvu

Predstojeći letnji meseci donose više putovanja, rezervacija i plaćanja u inostranstvu. Upravo zato je ALTA banka nova rešenja lansirala u ovom trenutku, kako bi klijentima obezbedila pogodnosti koje donose realnu uštedu tokom cele godine, ali i dodatnu sigurnost tokom putovanja.



Kao posebna pogodnost koja se izdvaja i donosi direktnu korist jeste srednji kurs za kartična plaćanja dostupan u okviru Ultra Komfor paketa.



Pored finansijskih olakšica, novi paketi donose i praktična rešenja za svakodnevne situacije. Korisnicima Ultra i Total paketa obezbeđena je asistencija na putu u slučaju kvara ili nezgode na putevima Srbije i Evrope.

Povoljna kupoprodaja evra u aplikacijama

Novi paketi donose jasno definisane benefite. Kupoprodaja evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije dostupna je korisnicima Total i Ultra Komfor paketa putem mBank i eBank aplikacije, dok je ostalim klijentima na raspolaganju povoljniji kurs u istim aplikacijama.



Korisnici Ultra Komfor paketa koji platu ili penziju primaju preko ALTA banke imaju pogodnost da kupe ili prodaju do 10.000 evra mesečno po srednjem kursu NBS, dok za ostale klijente ovog paketa limit iznosi 5.000 evra.



Za korisnike Total paketa koji primaju platu ili penziju preko ALTA banke, ovaj limit iznosi do 5.000 evra, odnosno do 2.500 evra za ostale klijente. Nakon dostizanja limita, konverzija se obavlja po važećem kursu u aplikaciji. Pored navedenih pogodnosti, ovi paketi obezbeđuju i putno zdravstveno osiguranje za celu porodicu sa asistencijom na putu.





Pouzdan finansijski balans i besplatne opcije za mlade

ALTA banka je mislila i na mlađe klijente, tako da je u okviru nove ponude lansiran i Komfor Vibe, potpuno besplatan račun namenjen mladim nezaposlenim korisnicima od 18 do 27 godina.



Ovaj paket ne podrazumeva mesečnu naknadu za vođenje računa, a mladima omogućava brzo i jednostavno plaćanje telefonom, potpunu kontrolu troškova putem savremene mobilne aplikacije, kao i korišćenje Visa Classic i DinaCard debitnih kartica za sigurno plaćanje u zemlji i inostranstvu.

Dodatne olakšice i informacije o ponudi

Pored ovih paketa, ALTA banka je razvila i niz dodatnih rešenja prilagođenih specifičnim potrebama klijenata, poput opcije isplate penzije unapred, kao i drugih pogodnosti koje olakšavaju svakodnevno upravljanje finansijama. Na ovaj način, klijenti mogu da izaberu paket koji u potpunosti odgovara njihovim navikama i potrebama, bez suvišnih troškova.



Sve informacije o novim paketima i njihovim funkcionalnostima dostupne su na zvaničnom sajtu ALTA banke ili u bilo kojoj ekspozituri širom zemlje. Reč je o paketima koji donose viši nivo komfora i jasno definisane pogodnosti u svakodnevnom upravljanju novcem.



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