U oglasu se navodi da se traže kandidati za dobrovoljnu jedinicu pod nazivom Borbene rezervne snage, koja ima zadatak da "čuva bezbednost glavnog grada koristeći moderna tehnička rešenja i sisteme nadzora".

"Radićete sa visokotehnološkom opremom dizajniranom za zaštitu gradskog prostora", piše. Opis posla uključuje pripremu pre leta i upravljanje dronovima, izvođenje izviđačkih misija i "sprovođenje letova za prikupljanje podataka, danju i noću", piše Večernji list, prenosi B92.

Kandidati treba da imaju samo "osnovne tehničke veštine" i želju za napredovanjem u toj oblasti. Međutim, plata - koja bi na početku iznosila oko 1.950 američkih dolara mesečno - manja je od prosečne plate u Moskvi, koja iznosi preko 2.600 dolara.

U recenziji poslodavca, osoba potpisana kao "Vodeći inspektor" napisala je da je reč o "izvrsnom i povezanom timu", uz dobre mogućnosti napredovanja, pozitivno radno okruženje, mogućnost odabira poslova prema sopstvenim interesima i podršku nadređenih. Dodaje da je plata vezana za radni učinak, pa je moguće povećati zaradu.

Rojters nije mogao da utvrdi kada je oglas prvi put objavljen, ali je ažuriran 1. jula.

U junu je Ukrajina pojačala napade dronovima na Moskvu, uključujući dva napada u roku od tri dana na veliku rafineriju nafte koja se nalazi unutar gradske obilaznice.

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