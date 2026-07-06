MiCA predstavlja prvi jedinstveni regulatorni okvir za kripto-imovinu u EU i uvodi stroža pravila o zaštiti korisnika, transparentnosti poslovanja i nadzoru nad pružaocima usluga.

Poljska u posebnom problemu

Posebno se izdvaja Poljska, koja je jedina članica Evropske unije bez usvojenog zakona koji omogućava izdavanje domaćih MiCA licenci.



Zbog toga su brojne poljske kripto kompanije već preselile poslovanje u druge države članice, poput Litvanije i Estonije, kako bi dobile dozvole i nastavile da pružaju usluge širom EU putem takozvanog “passporting” sistema.

Očekuje se veliko smanjenje broja kompanija

Stručnjaci procjenjuju da bi zbog visokih troškova usklađivanja sa novim pravilima i strožih uslova za dobijanje licence čak 80 odsto pružalaca kripto usluga u Evropi moglo napustiti tržište ili biti preuzeto u procesu konsolidacije, prenosi Capital.ba.



Iako će građani i dalje moći da trguju kriptovalutama preko ovlašćenih platformi, analitičari očekuju da će evropsko tržište postati manje, ali znatno sigurnije i pod strožim regulatornim nadzorom.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.







