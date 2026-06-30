Ukupno privatno bogatstvo u svetu poraslo je za približno 10,8 odsto, što predstavlja najizraženiji rast u poslednje vreme, a UBS ovaj trend povezuje sa pozitivnim kretanjima na finansijskim tržištima, prenosi Špigel.



Stručnjaci, međutim, upozoravaju da se jaz u raspodeli povećava.



Iako je prosečno bogatstvo na većini tržišta poraslo, medijana (srednja vrednost) bogatstva po odrasloj osobi je opala.



Dobici su uglavnom koncentrisani među najimućnijima, što ukazuje na to da su od ovog rasta profitirale prvenstvenstveno kategorije stanovništva koje su već bile bogate.



U Nemačkoj prosečno bogatstvo po odrasloj osobi iznosi oko 347.000 dolara, dok je medijana znatno niža i iznosi približno 53.000 dolara, što znači da polovina stanovništva raspolaže imovinom u toj vrednosti ili manjoj.



Pored toga, u Nemačkoj trenutno živi više od 2,6 miliona milionera, što je blagi porast od nešto više od jedan odsto u odnosu na prethodnu godinu.



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