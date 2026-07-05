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Bračni par otišao u penziju sa 40 - otkrili su sistem štednje koji im je doneo slobodu

Svake zime Alan i Kejti Donegan izbegavali su da uključe grejanje u svom domu na jugu Engleske.

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.12:26
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Bračni par otišao u penziju sa 40 - otkrili su sistem štednje koji im je doneo slobodu
Foto: PeopleImages / Shutterstock.com
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„Umesto toga, oblačili smo više slojeva odeće i koristili termofore. Pretvorili smo to u neku vrstu igre“, kaže Alan. „To nije bilo odricanje, već strategija.“

Iako priznaju da su ih mnogi smatrali „ekstremnima“ ili čak „ludima“ zbog tolikog insistiranja na štednji, Alan objašnjava da su zapravo kupovali – slobodu.

Pod slobodom podrazumeva prevremenu penziju, koju su Doneganovi ostvarili pre sedam godina, kada je Alan imao samo 40, a Kejti 35 godina, prenosi Dnevno.

Štednja na svakom koraku

Njih dvoje gotovo nikada nisu naručivali hranu za poneti, već su na posao redovno nosili pripremljene obroke od kuće.

„Samo zahvaljujući toj navici da nosimo ručak od kuće, za deset godina bili smo oko 40.000 funti u plusu“, kaže Alan. „Čak smo telefone punili dok smo bili van kuće i tražili odbačene kupone iz supermarketa. Neko će reći da je to ludo, neko da je genijalno, ali nama je uspelo.“

Alan je radio kao pejzažni baštovan pre nego što je pokrenuo posao edukacije i lajf koučinga, dok je Kejti bila procenitelj rizika u finansijskoj kompaniji. Pored dobrih primanja, upravo su njihove ekstremne navike štednje omogućile da se penzionišu veoma rano, jer su ulagali gotovo svaku raspoloživu funtu.

„Svaka funta koju smo investirali predstavljala je još jedan korak bliže životu kakav smo želeli“, kaže Kejti.

Prestali su da rade kada je njihova ušteđevina dostigla milion funti.

Pokret FIRE: Živite veoma štedljivo kako biste se rano penzionisali

Alan i Kejti deo su male, ali sve brojnije globalne zajednice poznate pod nazivom FIRE (Financial Independence, Retire Early), odnosno „finansijska nezavisnost i rano penzionisanje“.

Od gotovo nepoznatog koncepta pre petnaestak godina, FIRE je danas prerastao u globalni pokret. Gotovo milion ljudi učestvuje u glavnoj FIRE zajednici na društvenoj mreži Reddit, dok velike finansijske institucije objavljuju brojne vodiče i savete na ovu temu.

Osnovna ideja pokreta jeste da tokom radnog veka živite izrazito štedljivo kako biste što ranije stekli dovoljno kapitala za penzionisanje, piše BBC.

Za većinu ljudi mogućnost da prestanu da rade mnogo pre zakonske starosne granice i dalje je samo san. Visoki troškovi života, rast cena nekretnina i ekonomske prilike ukazuju na to da će većina ljudi raditi duže, a ne kraće. Statistički podaci potvrđuju takav trend.

Ipak, pristalice FIRE filozofije, poput 49-godišnje Ejmi Minkli, ostaju dosledne svom cilju.

Ova američka profesorka u srednjoj školi uspela je da se penzioniše već sa 44 godine. Da bi to ostvarila, godinama je radila u međunarodnim privatnim školama u Japanu, Singapuru, Indiji i Tajlandu, gde je, kako kaže, mogla da zarađuje više, a istovremeno ima znatno niže troškove života nego u rodnom Teksasu.

„Retko sam kupovala skupu odeću, elektronske uređaje koristila sam sve dok potpuno ne bi prestali da rade, većinu obroka spremala sam kod kuće i dobro razmišljala pre svake veće kupovine. Deljenje stana sa cimerima u Singapuru i Indiji omogućilo mi je dodatne uštede, a u nekoliko zemalja automobil mi uopšte nije bio potreban, što je još više smanjilo troškove“, kaže ona.

Minkli danas živi na Baliju, gde njen penzioni prihod ima znatno veću kupovnu moć nego što bi imao kada bi se vratila u Sjedinjene Američke Države.

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penzija Velika Britanija bračni par štednja

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