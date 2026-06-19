Meteorolozi upozoravaju da bi El Ninjo, koji obično donosi sušu i visoke temperature u delovima Azije, dok istovremeno izaziva obilne padavine u Americi, mogao da ojača i dostigne nivoe uporedive sa prethodnim ekstremnim događajima koji su ranije izazivali velike gubitke u poljoprivredi i globalnoj ekonomiji.

Međutim, za razliku od ranijih ciklusa, globalne zalihe hrane trenutno su na relativno visokim nivoima.

"Postoji određena pozitivna strana kada je reč o globalnim zalihama i nedavnim žetvama pirinča i drugih žitarica", navela je ekonomistkinja FAO-a Širli Mustafa, ističući da bi postojeće rezerve mogle da ublaže deo udara.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), globalne zalihe pšenice trebalo bi da dostignu 279,95 miliona tona na početku nove sezone 1. jula, što je najviši nivo u poslednjih pet godina.

Rekordne zalihe pšenice ublažavaju strah od mogućih nestašica hrane

Rusija, najveći svetski izvoznik pšenice, zajedno sa drugim velikim proizvođačima na severnoj hemisferi, trenutno ima snažnu žetvu, dok se u SAD i dalje beleže zabrinutosti zbog suše koja utiče na rod pšenice.

Trgovci u Singapuru navode da uvozničke zemlje trenutno ne izražavaju zabrinutost za snabdevanje u narednih četiri do šest meseci, zahvaljujući dobroj žetvi u regionu Crnog mora.

Slična situacija je i na tržištu pirinča. Globalne zalihe mlevenog pirinča dostigle su rekordnih 196,16 miliona tona na početku 2026. godine, dok Indija - koja čini oko 40 odsto svetskog izvoza - raspolaže zalihama koje su višestruko iznad državnog cilja.

Ipak, u prethodnim El Ninjo ciklusima Indija je ograničavala izvoz pirinča kako bi zaštitila domaće tržište, što ostavlja mogućnost sličnih poteza i u budućnosti, iako analitičari ocenjuju da su takve mere sada manje verovatne zbog visokih globalnih zaliha.

U Indoneziji i drugim velikim uvoznicima pirinča, zalihe su takođe na rekordnim nivoima, dok se u Tajlandu i drugim proizvođačkim zemljama očekuje da visoki nivoi vode u akumulacijama dodatno ublaže eventualne suše.

Kod kukuruza i soje, američko ministarstvo poljoprivrede prognozira rekordne ili gotovo rekordne zalihe, što je dodatno smanjilo pritisak na cene na svetskim tržištima.

Analitičari ističu da bi El Ninjo mogao imati znatno veći efekat na cene i snabdevanje da su globalne zalihe trenutno niske, ali u ovom trenutku tržište je dobro snabdeveno, piše Rojters.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi eventualne panike i restrikcije izvoza pojedinih država i dalje mogle da izazovu poremećaje na tržištu hrane, kao što se dešavalo u prethodnim krizama.

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